Reprodução YouTube Presidente da Câmara quer que setor produtivo seja mais integrado ao Legislativo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu maior integração entre o setor produtivo e o Legislativo, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo na Câmara, nesta quarta-feira (25). “Tenho certeza de que esse assunto vai ser tratado com esmero entre o setor produtivo e o setor que legisla. Os empresários não podem ficar distantes de Brasília, e nós devemos estar integrados com a sociedade que produz para cumprir nosso papel”, afirmou.

A proposta da nova frente parlamentar é debater com a sociedade civil no Congresso Nacional, promover um melhor ambiente de negócios e maior segurança jurídica para os empreendedores no Brasil. O coordenador do grupo é o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). Ele afirmou que a frente é composta de 150 parlamentares que estão afinados com o setor produtivo brasileiro. “Temos representantes de quem gera emprego no Brasil. A ideia é unir o Brasil real, que produz com o Brasil que legisla para ir ao encontro do Brasil ideal”, destacou.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou do evento, afirmou que o lançamento da frente parlamentar vai ajudar na aprovação das reformas e na retomada do crescimento econômico do País. Segundo Guedes, o Brasil já tem garantido meio trilhão de reais de investimentos nos próximos dez anos. O ministro destacou ainda a agenda reformista do Congresso.

“Os empresários sabem o que está acontecendo e percebem as narrativas negacionistas que negam a força da economia brasileira. Nós deflagramos uma importante sequência de reformas importantes. Nós vamos continuar crescendo com o Congresso operando”, defendeu.

Empresários de diversos setores compareceram ao lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo.