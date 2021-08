undefined Luiz Fux (STF)

O ministro da Economia, Paulo Guedes , elogiou a iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para que o ministro seja um mediador para ajudar a resolver o imbróglio que envolve o pagamento dos precatórios, que está sendo tratado no Congresso com uma emenda constitucional. Guedes afirmou que o ministro pode ajudar bastante.

"Muito bom. O ministro Fux é excelente. Tem uma visão excelente desse processo. Conversei com ele assim que o meteoro atingiu a terra. Foi o primeiro com quem conversei e ele nos orientou", disse Paulo Guedes.

O ministro se refere aos precatórios como um meteoro de R$ 90 bilhões que caiu no colo do governo.

Você viu?

Arthur Lira, que se reuniu ontem com Fux, afirmou, ao se referir à PEC dos precatórios, que há "interesses monstruosos" atrás desse assunto e que a proposta prevê um parcelamento razoável e abre possibilidades como permitir a compra de imóvel da União e participar de leilões:

"O que está por trás desses precatórios são interesses monstruosos de quem os adquiriu, que não são mais os agentes originários. Estão nas mãos de fundos privados de investimento, do mercado. Já estão precificados e foram comprados com deságio."

Lira disse ainda que, além de Fux, iria procurar o STJ e quer conversar com a área econômica do governo, com a Casa Civil e com a Secretaria de Governo do Planalto.