Reprodução Caixa lançou novo portal do FGTS nesta quarta-feira (25)

A Caixa lança nesta quarta-feira (dia 25) um novo site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o banco, o novo portal foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada com trabalhadores e usuários no site até então em uso, onde foram identificadas as principais necessidades e reclamações dos beneficiários.

Para o trabalhador, o portal oferece informações sobre saque, saque aniversário, do aplicativo do FGTS, utilização do Fundo para moradia e consulta ao extrato e saldo.

O site do FGTS recebe mais de 8 milhões de acessos por ano, média de 660 mil acessos por mês, oriundos de mais de 150 países. Segundo a Caixa, para aumentar a transparência da gestão do FGTS, foi criada uma página dedicada aos Relatórios, Demonstrações Financeiras, Balanços e Balancetes do Fundo, que presta contas sobre o dinheiro do Fundo.

A nova página também oferece explicações e orientações aos trabalhadores sobre temas como recolhimento do Fundo de Garantia a partir da Medida Provisória 1.046/21, que possibilitou o parcelamento dos recolhimentos suspensos entre maio e agosto, além de disponibilizar os balancetes do Fundo até junho de 2021. Além de possibilitar o acompanhar as reuniões do Conselho Curador.

De acordo com a Caixa, o banco já encerrou a distribuição de lucro de R$ 8,1 bilhões para as mais de 191 milhões de contas, ativas e inativas, dos trabalhadores.

O banco ressaltou ainda que o novo site possui uma navegação mais intuitiva, com conteúdo completamente revisado e adaptável a todos os formatos de tela e aos mais variados dispositivos eletrônicos (computador, tablet e smartphone). Além disso, os motores de busca e localização de conteúdo foram otimizados e o conteúdo categorizado para cada nicho - Trabalhador, Empregador e Investimentos.

Saiba como consultar o saldo

O trabalhador pode consultar seu saldo da conta do FGTS por meio do aplicativo FGTS, com cadastro e senha. Para isso, é preciso baixar o app na Apple Store ou no Google Play para Android.

Também é possível verificar o saldo e outras informações de seu FGTS no site . É preciso fazer o login e criar uma senha de acesso.

Veja como fazer o cadastro.

A Caixa também oferece um serviço de envio de mensagens via SMS para o trabalhador acompanhar com regularidade dos depósitos e saldo do FGTS. O cadastramento é gratuito.

O trabalhador recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do seu Fundo de Garantia. Ele também é avisado quando há valores liberados para saque. Para fazer a adesão, o interessado deve fazer o cadastro pelo link , no site do banco.