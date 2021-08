Delta Airlines vai cobrar multa mensal de funcionários que não tomarem vacina Segundo companhia aérea americana, cobranças de taxa de trabalhadores não imunizados, entre outras medidas, ajudarão a cobrir custos financeiros com internação de profissionais com covid-19 — no valor médio de R$ 260 mil por pessoa, de acordo com executivo.

Por BBC News Brasil BBC News Brasil E-mail | 26/08/2021 07:19