Desde abril de 2020, mais de R$ 11,8 bilhões em operações de crédito tiveram como garantia o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), informa o Estadão. Para o operador, a garantia é bem-vinda e vista como de baixo risco, com isso, as taxas de juros tendem a ser menores.

Segundo cálculos da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a redução dos juros de um empréstimo feito com o FGTS pode ser até 46% menos do que comparado à taxa de juros média do crédito pessoal livre em 2020.

O saque fica disponível durante três meses, a contar a partir do mês de aniversário, mas é necessário aderir à modalidade na Caixa.



Desde abril de 2020, quando foi implantado, foram feitas 7,4 milhões de operações com valor médio de R$ 1.599,33. Em 2021, as operações somam 5,8 milhões até 17 de agosto, com R$ 7,9 bilhões contratados.

“O novo FGTS possibilita o crédito para trabalhador privado com juros menores do que o consignado do setor público. Uma opção barata e acessível”, diz ao Estadão o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.