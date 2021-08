Ana Marques ASAP Log, CyberLabs e mais empresas têm 400 vagas de emprego em tecnologia

A ASAP Log, logtech adquirida pelo Grupo Via (Via Varejo) em 2020, divulgou em primeira mão ao Tecnoblog seus planos para contratar aproximadamente 50 programadores ainda em 2021 — eles irão compor um time para o desenvolvimento de um novo app de delivery. Com salários de até R$ 10 mil, esta é uma das empresas com oportunidades abertas para profissionais no setor, assim como a CyberLabs, que está em busca de desenvolvedores para seu time de TI.

A seguir, confira a nossa seleção com mais de 400 vagas de emprego em tecnologia, em regime remoto, híbrido ou presencial.

ASAP Log (50 vagas, PR/remoto)

A ASAP Log, que recebeu investimento da Via, tem vagas abertas para desenvolvedores back e front-end, full-stack e DevOps. A empresa promete salários de até R$ 10 mil, a depender do cargo e nível de senioridade. As oportunidades em questão são para o time de desenvolvimento de um novo app com serviços de entrega, no estilo do Rappi e do iFood.

Segundo a logtech, a ideia é que o time seja formado por profissionais experientes e iniciantes para aumentar a capacidade de entrega. “Hoje precisamos estar cada vez mais ágeis e focados no crescimento. As empresas que não se desenvolvem rapidamente tendem a se tornar obsoletas”, afirma Rafael Mendes, Head de Tecnologia da ASAP.

Interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected] ou entrar no site de carreiras da ASAP Log.

CyberLabs (11 vagas, remoto)

A CyberLabs é uma empresa líder no segmentando de IA e cibersegurança na América Latina. Como parte de sua expansão, a companhia está com 11 vagas em tecnologia, para regime de home office, em aberto. O início é imediato.

Há vagas para desenvolvedores (back-end, java, ios, android, front-end, C++, fullstack) e DevOps, em diferentes níveis de experiência. Segundo a empresa, são bem-vindos candidatos de todos os perfis e de qualquer localização do Brasil.

“Queremos ter uma empresa cada vez mais inclusiva e igualitária e o fato de estarmos em home office permanente facilita nossa busca por talentos de diversos perfis em nosso time. Nossos valores são baseados em oportunidades iguais para todos e estimulamos isso todos os dias na CyberLabs”, afirma Marco DeMello, Presidente do Grupo CyberLabs.

Profissionais de tecnologia interessados podem ver mais detalhes e realizar sua inscrição por meio da página de vagas da empresa.

SAP Labs Latin America (150 vagas, RS/remoto/híbrido)

Com 150 novas vagas para profissionais de engenharia de software, a SAP Labs Latin America procura profissionais para atuar em cargos de diferentes níveis de experiência — de estagiário a sênior. A empresa tem sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas tem oportunidades também em regime remoto ou híbrido, a depender de cada área.

As vagas exigem nível avançado de inglês e oferecem benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, vale refeição e alimentação, seguro de vida, entre outros. Algumas delas são para Desenvolvedor(a) Senior, Arquiteto(a) e Expert de Software e Gerente de Produto.

Você pode conferir todas as vagas disponíveis por meio deste link.

SoftExpert ( 20 vagas, SC/remoto)

A SoftExpert é uma empresa que fornece soluções de software para gestão, e tem 65 novas vagas em aberto, sendo 20 delas para profissionais com conhecimento em dados (engenheiro e arquiteto), DevOps, desenvolvedor Java e PHP, entre outros.

A companhia oferece auxílio-mudança, bônus anual, vale refeição, auxílio-graduação, pós-graduação e curso de idiomas, além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida e convênios com farmácias e livrarias.

Os interessados podem conferir mais detalhes sobre as vagas aqui.

LG Lugar de gente (50 vagas, GO/MG/SP/remoto)

Com oportunidades de emprego para analistas de sistemas, analista de informática e desenvolvedores, a LG Lugar de gente tem 50 vagas abertas na área de TI. A empresa é especializada no desenvolvimento de tecnologia para gestão de pessoas.

Para se candidatar, você deve ter ensino superior (cursando ou completo) em cursos relacionados. O portfólio da companhia é formado por soluções como people analytics, inteligência artificial, chatbots, business intelligence e muito mais.

“O core do nosso trabalho é resultado dos nossos desenvolvedores. Eles são parte essencial do sucesso da LG lugar de gente”, ressalta Danilo Camapum, Gerente de Gente e Gestão da empresa.

Candidatos podem conferir mais informações sobre as vagas e realizar a inscrição por meio do site da LG Lugar de gente.

Vertem (10 vagas, remoto)

A Vertem, holding focada no desenvolvimento de ecossistemas de negócio, tem posições abertas para Head de TI, especialista em dados e especialista em Data Science, entre outras. A empresa aceita candidaturas de todo o Brasil, já que todos os cargos são para contratação em regime de home office.

O escritório da Vertem fica em Barueri, São Paulo, e a companhia afirma oferecer uma série de benefícios, além de horário flexível, day-off de aniversário, e mais.

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://queroservertem.gupy.io/

Sensedata (3 vagas, remoto)

Empresa que atua no setor de Customer Sucess, a Sensedata tem vagas em aberto para desenvolvedor Python Pleno/Sênior e analista de infraestrutura Cloud.

As oportunidades são para trabalho remoto, em tempo integral, e os benefícios incluem: plano médico, auxílio home office, auxílio creche (para filhos de até 30 meses), vale refeição ou alimentação, parceria com o Zenklub e bônus anual, entre outros.

Interessados podem verificar mais detalhes sobre cada posição e realizar a inscrição por meio deste site.

Cuidas (6 vagas, SP)

A healthtech Cuidas oferece soluções para conectar médicos e enfermeiros de família a colaboradores de empresas. A empresa conta com um aplicativo que permite marcar consultas presenciais ou tirar dúvidas online com especialistas em atenção primária.

As vagas em aberto são para gerente de engenharia de software, engenheiro full-stack e desenvolvedor full-stack junior. Também há oportunidades de estágio em engenharia de software e de dados.

Os benefícios incluem plano de saúde e odontológico com cobertura nacional, vale alimentação/refeição, auxílio de R$ 600 para desenvolvimento profissional, licenças maternidade e paternidade estendidas, entre outros.

As inscrições podem ser feitas pela página de vagas da Cuidas no Kenoby.

Art IT (46 vagas, SP/remoto)

A Art IT é uma empresa especializada em soluções e serviços de TI, e tem 46 vagas para profissionais de tecnologia em aberto. As oportunidades podem ser para as cidades de Campinas e São Paulo, mas boa parte delas tem perfil de trabalho remoto.

Há posições para desenvolvedor Java, Python (back-end), PHP, analista de sistemas, DevOps, entre outros, em diferentes níveis (júnior, pleno e sênior), entretanto, é necessário ter experiência anterior na função escolhida.

Interessados podem realizar a inscrição por meio do e-mail [email protected], colocando a vaga de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail, ou pelo site https://artit.com.br/carreira/.

Icatu Seguros (80 vagas, remoto, presencial - Brasil)

Com vagas para desenvolvedor, analista de sistemas, analista de segurança da informação, arquiteto de software, entre outras oportunidades, a Icatu Seguros pretende contratar 80 profissionais de tecnologia para compor seu time, impulsionando o projeto de transformação digital da empresa.

Segundo a Icatu, há vagas para diversos níveis de experiência e atuação em todo o Brasil, inclusive vagas em home office.

"A Icatu está ainda mais focada em desenvolver soluções mais simples e intuitivas - a partir da inovação e da tecnologia. Para isso, além das competências técnicas, buscamos profissionais versáteis, com atitude proativa e colaborativa, com paixão por inovação", afirma Camila Asenjo, diretora de Pessoas da companhia.

Você pode conferir mais informações sobre cada vaga, exigências e a lista completa dos benefícios no site Vagas.

Vagas de emprego no Tecnoblog

Por fim, é sempre bom lembrar: o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as vagas abertas em comunicação e tecnologia (redação, mídias sociais, analista SEO, desenvolvedor web e mais).

