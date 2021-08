Fernanda Capelli Ao todo, serão pagos 3,81 milhões de contribuintes

A Receita Federal informou ontem (23) que abriria nesta terça-feira (24) a consulta ao quarto lote da restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano passado.



Ao todo, neste lote, 3,81 milhões de contribuintes recebem as restituições que somam R$ 5,1 bilhões. Os recursos serão depositados em 31 de agosto.

Malha fina

A Receita também informou que novos contribuintes serão informados sobre pendências que os fizeram cair na "malha fina" e impediram a restituição.

Para saber se esse é o seu caso, basta acessar o "extrato" do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).