Os mercados de ações da Ásia fecharam sem direção única nas negociações de hoje. Enquanto o conflito prossegue, os investidores monitoram os indicadores econômicos e as decisões dos bancos centrais. Os preços do petróleo estavam entre os pontos de atenção e o peso para o setor energético.

Índices: o Hang Seng, bolsa de Hong Kong, ficou em alta de 3,15% aos 21.889. O índice Xangai, China, ficou em alta de 0,19% aos 3.259 e o Shenzhen Composite caiu 0,41% aos 2.151. O Nikkei 225, bolsa de Tóquio, ficou em alta de 1,48% aos 27.224. O Kospi, bolsa de Seul, ficou em alta de 0,46% aos 2.707. O índice XJO, bolsa de Sidney, ficou em alta de 0,60% aos 7.294. O FTSE Straits, bolsa de Singapura, ficou em queda de 0,16% aos 3.350. O Sensex, bolsa de Mumbai, ficou em alta de 1,22% aos 57.989.

O índice regional de ações, MSCI Asia Pacific, fora o Japão, ficou em alta de 0,40%.

Os mercados de ações também acompanharam o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com as reuniões diplomáticas prosseguindo na Europa. Além disso, as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também deixaram os negociadores em alerta. Powell adotou um discurso mais “hawkish” e bem diferente da semana passada.

