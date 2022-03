Felipe Moreno Nubank está prestes a se tornar o 4º mais valioso do Brasil com queda de 10%

O Nubank (NUBR33) abriu o capital em dezembro como o banco brasileiro mais valioso de todos. Menos de quatro meses depois, o Nubank está bem próximo de se tornar o quarto banco com maior capitalização de mercado no Brasil.

As ações da empresa caem 10% em Nova York segunda-feira (14), levando o valor total do banco para US$ 27,38 bilhões, o que dá entre R$ 136 bilhões e R$ 141 bilhões, considerando uma variação do dólar de R$ 5 a R$ 5,15. Expressivo, mas menor que os R$ 231,7 bilhões do Itaú Unibanco (ITUB4) e R$ 185 bilhões do Bradesco (BBDC4).

Na atual quarta colocação está o Santander Brasil (SANB11) com valor de mercado de R$ 126 bilhões – entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões atrás apenas do Nubank. A empresa ainda corre o risco de ser ultrapassada por BTG Pactual (BPAC11) com valor de mercado de R$ 114,1 bilhões.

Um pouco mais distante, mas certamente nesta briga, estão o Banco do Brasil (BBAS3) – fortemente descontado por ser estatal -, com valor de mercado de R$ 97,6 bilhões e XP Investimentos (XPBR31), que vale entre R$ 79 bilhões e R$ 81,4 bilhões atualmente. O Banco Inter (BIDI11), com o qual o Nubank é frequentemente comparado, está longe na disputa, com valor de mercado de R$ 14,32 bilhões.

Para conseguir chegar no Itaú novamente, as ações do Nubank precisam ter alta de 64,32% – e para chegar no preço da abertura de capital, precisam praticamente dobrar de valor, acumulando ganhos de 89,92%. A empresa sofreu muito após novas regulações serem anunciadas pelo Banco Central na semana passada, que vão fazer com que a empresa precise de mais R$ 1,8 bilhão de capital para se adequar – a empresa mais afetada de todas.

