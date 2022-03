Felipe Moreno Gasolina já bate R$ 10/litro em dois estados brasileiros

A alta de quase 20% no preço da gasolina , anunciada ontem pela Petrobras (PETR4), fez com que a gasolina ultrapassasse R$ 10 por litro em dois estados brasileiros nesta sexta-feira (11). Usuários no Twitter relataram ter encontrado o preço em duas localidades: no estado do Acre e em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco.

Fernando de Noronha é uma localidade de difícil acesso, o que justifica o preço ser muito mais caro por lá do que no resto do Brasil. A maior parte dos postos brasileiros opera com preços entre R$ 7 e R$ 8 por litro. A gasolina subiu 116% nos últimos três anos, e sobretudo nas últimas semanas, em reflexo à guerra entre Ucrânia e Rússia .

No Acre, um estado também de difícil acesso, o interior também vê o preço da gasolina superar R$ 10 – principalmente nos locais de mais difícil acesso. A gasolina por lá sempre foi mais cara: havia relatos dos preços em R$ 9,50 já no final do ano passado. A foto abaixo viralizou no Twitter e é de um posto na cidade de Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru.





