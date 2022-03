Felipe Moreno Ucrânia vai lançar NFTs para quem quiser apoiar a Guerra contra Rússia

A Ucrânia deve vender NFTs para quem quiser apoiar o país contra a Rússia, anunciou o vice-primeiro-ministro do país, que também é ministro da transformação digital, Mykhailo Fedorov, nesta quinta-feira (3). O anúncio das vendas deve ser realizado em breve – para quem quiser colaborar com o esforço de guerra ucraniano, que está enfrentando a invasão russa.

O governo ucraniano ia realizar a distribuição de uma criptomoeda chamada World Peace nesta quinta, mas cancelou o airdrop com temores de fraude. Fedorov disse no Twitter que agora o governo ucraniano não planeja nenhuma emissão de tokens fungíveis no momento – a diferença de um token fungível com uma NFT é, basicamente, se eles são agrupáveis e divisíveis ou não.

A intenção do airdrop era recompensar os doadores de criptomoedas que estão enviando recursos para que a Ucrânia mantenha a luta, enquanto o NFT deverá ser uma forma de facilitar as doações. A Ucrânia já levantou US$ 30 milhões desde o começo das doações na sexta passada, recebendo recursos em Bitcoin, Ether e Dot da Polkadot. A Rússia também tem usado criptomoedas para fugir das sanções impostas pelo ocidente.

