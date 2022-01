Felipe Moreno De Barretos para o mundo: Minerva estuda mudar de País

A Minerva está estudando mudar a sua sede do Brasil para outro país. A nota, assinada na cidade de Barretos neste dia 13 de janeiro, afirma que os membros da diretoria foram autorizados a estudar o assunto.

Com isso, a companhia deve passar por um processo de redomiciliação, que resultaria em migrar a base acionária da companhia para outra empresa no exterior, e listagem das ações em um outro mercado estrangeiro. Se a companhia decidir seguir esse caminho, deverá informar seus acionistas do fato.

O que muda para o investidor brasileiro? Possivelmente, nada. A Minerva deve continuar sendo listada na B3, se não for através das ações atuais, por BDRs da nova sociedade constituída no exterior. Com a mudança do domicílio, a Minerva provavelmente deverá buscar pagar menos impostos e registrar menos burocracias.

