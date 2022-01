Felipe Moreno Nubank derrota todos os bancões em apenas quatro meses

O Nubank (NUBR33) provou mais uma vez qual é o grande benefício de simplificar a oferta para o usuário: em apenas quatro meses, conseguiu criar o fundo multimercado com a maior quantidade de cotistas do Brasil, o Nu Seleção Cautela, que contava com 236,4 mil clientes no dia 31 de dezembro.

Esse fundo demorou quatro meses para atingir esse patamar, tendo sido disponibilizado para 100% da base dos clientes apenas no início de dezembro. O processo de oferta é tão mais simples e efetivo que a instituição precisou de muito menos tempo para atingir essa quantidade de usuários.

Os outros fundos multimercado, o Nu Seleção Equilíbrio, com 85,9 mil usuários, e o Nu Seleção Potencial, com 84,8 mil cotistas, também estão entre os cinco com maior quantidade de clientes do Brasil. Depois de um “leve contratempo com a oferta dos pedacinhos” , o Nubank vai mostrando como se faz para mudar e democratizar o ambiente de investimentos no Brasil – tudo isso na frente dos bancões – Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa… -, que possuem muito mais dificuldade para realizar qualquer mudança neste sentido.

Com investimento inicial de R$ 1 – muito mais acessível que a maior parte dos fundos multimercado dos bancões -, esses três fundos dão acesso a títulos de renda fixa, ações – no Brasil e nos Estados Unidos –, ouro e dólar, se tornando uma excelente forma de diversificação. “Os fundos Nu Seleção marcaram a primeira experiência de investimentos oferecida no aplicativo do Nubank com o objetivo de facilitar a vida daqueles que têm interesse em dar os primeiros passos neste universo”, diz Andrés Kikuchi, líder da Nu Asset Management.

