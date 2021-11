Embora o Ibovespa tenha apresentado o pior resultado mensal deste ano, com baixa de 6,74%, algumas empresas protagonizaram altas na Bolsa de Valores. Bem como, as ações da Ambev (ABEV3), que dispararam 11,63%.

Desse modo, em um cenário de incertezas e repulsa aos riscos, as ações que valorizaram no mês de outubro foram de companhias boas geradoras de caixa e com demandas garantidas. Assim como, o setor de energia elétrica, que apresentou índices de recuperação graças à retomada dos reservatórios e se beneficiou da busca por segurança.

No entanto, o protagonismo deste mês ficou com a Ambev, empresa voltada para a produção de bebidas, que apresentou ganhos de participação no mercado após a divulgação do balanço trimestral deste mês.

Ambev, protagonista do Ibovespa

Em resumo, a maior produtora de cervejas do país, a Ambev, conquistou o primeiro lugar entre as empresas mais valorizadas do Ibovespa em outubro. Com efeito, principalmente, ao balanço trimestral que superou as expectativas do mercado,

Nesse sentido, a Ambev apresentou um lucro de R$ 3,7 bilhões, ou seja, um crescimento de 57,4% frente ao mesmo trimestre do ano passado, que registrou um lucro de R$ 2,3 bilhões. Logo, a receita líquida da companhia foi de R$ 18,492 bilhões, uma alta de 20,8% na base anual.

