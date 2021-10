A queda brusca da Bolsa de Valores ( B3 ) em setembro assustou alguns investidores. Mesmo sabendo que não faltavam motivos para cair, o que não faltou no mercado de ações foram questionamentos sobre como se proteger das baixas.

Sendo assim, o mês de outubro começou com promessas de recuperação. Atualmente, a Bolsa brasileira vem apresentando altas singelas, que podem fazer com que o investidor não perca a esperança mesmo permanecendo sensível a más notícias.

No entanto, alguns analistas afirmam que não está na hora de deixar o barco e que essa baixa pode conter oportunidades e lados positivos para o mercado.

Leia Também

Portanto, confira se está na hora de investir e comprar mais ações:

Retrospectiva

Vale lembrar que o mês de setembro já começou em um clima tenso. Logo no início, nos dias 7 e 12, o país presenciou manifestações a favor e contra o governo Bolsonaro. Entre os episódios, declarações polêmicas do presidente da república causaram uma tensão entre os poderes democráticos.

Além disso, a greve dos caminhoneiros, junto com o aumento dos combustíveis, contas de energia, gás e alimentos pressionaram a inflação, que chegou a 10,25% no acumulado de 12 meses. Por consequência, a taxa Selic teve sua quinta alta consecutiva, chegando a 6,25%, um aumento histórico.

Por outro lado, já do meio para o final do mês, o país viu as ações da sua maior mineradora, a Vale (VALE3), perecer mediante a baixa assustadora das commodities e a ameaça da economia chinesa, uma vez que o região asiática passa por uma crise de energia.