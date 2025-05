Marcello Casal Jr/Agência Brasil O Copom justificou a alta dos juros com comunicado





O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a Selic em 0,5 ponto percentual, nesta quarta-feira (7). A taxa básica de juros sai de 14,25% para 14,75% ao ano, o maior nível desde 2006.

A decisão do novo aumento na taxa básica de juros foi tomada em unanimidade pelos diretores do Babco Central (BC).

Em comunicado, o Comitê afirmou que a alta de 0,50 ponto percentual é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante e acrescentou que “se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta”.

Ainda de acordo com o comunicado, o ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de maior tensão geopolítica.

“Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação’, acrescentou o Comitê.