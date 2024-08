Pexels Índice opera em alta nesta segunda-feira (19); trata-se de um recorde de pontuaçã, aos 136.179 pontos.

O Ibovespa — principal índice de ações da bolsa de valores brasileira — atingiu 136.179 pontos no melhor momento desta segunda-feira (19), superando marca histórica que havia sido atingida no ano passado. Ao fim da sessão regular, o Ibovespa fechou em alta de 1,49%, a 135.948,52 pontos.

A semana começa com foco na situação dos Estados Unidos, especialmente no Federal Reserve ( Fed ), o banco central norte-americano, que divulgará a ata de sua última reunião na próxima quarta-feira (21).

O documento pode oferecer ao mercado financeiro melhores percepções sobre o caminho que as taxas de juros nos Estados Unidos poderão seguir nos próximos meses.





Na sexta-feira (23), as atenções dos investidores estarão voltadas para o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, em Wyoming.

Powell deve fornecer um panorama mais detalhado sobre a visão do Fed a respeito da economia estadunidense, o que também impactará a decisão sobre juros prevista para setembro.

Dólar

Enquanto isso, o dólar opera em queda globalmente. No Brasil, a moeda da maior economia do mundo chegou a atingir o valor de R$ 5,37, fechando o pregão um pouco acima de R$ 5,40. Na mínima do dia, foi a R$ 5,3769. Na última sexta-feira (19), a moeda americana já havia caído 0,28%, encerrando a R$ 5,4678.

