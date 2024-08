Reprodução Iate de bilionário havia sido reformado em 2020, e tinha tanques de água doce que armazenam cerca de 14.000 litros

Nesta segunda-feira (19), o iate Bayesian afundou na costa da Sicília após ser atingido por um tornado. Uma pessoa foi confirmada morta e seis continuam desaparecidas, incluindo o bilionário britânico Mike Lynch, conforme a Guarda Costeira italiana.

Construído em 2008 pela italiana Perini Navi, o iate acomodava 12 passageiros em 6 suítes, além de 10 tripulantes. Segundo a fabricante, o mastro do iate, com 75 metros de altura, era o mais alto do mundo, fabricado em alumínio e o segundo maior no geral.

O interior do iate, desenhado em estilo japonês pelo escritório do arquiteto francês Remi Tessier, recebeu um prêmio em 2008. Medindo 56 metros de comprimento, o Bayesian foi construído com casco e superestrutura de alumínio, e decks de teca.





Equipado com dois motores a diesel de 8 cilindros, ele navega a uma velocidade confortável de 12 nós e pode atingir uma velocidade máxima de 15 nós, com um alcance de até 3.600 milhas (aprox. 5.794 quilômetros) náuticas utilizando seus tanques de combustível de 57.000 litros.

A embarcação também possuía tanques de água doce com capacidade para cerca de 14.000 litros e passou por uma reforma em 2020.

Conforme o site Nautic Link, o preço inicial pedido pela Perini Navi na venda do iate era de 35 milhões de euros, o equivalente a R$ 209 milhões.

