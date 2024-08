Divulgação Nibb se tornou uma das principais empresas do segmento





O mercado de crédito consignado tem se mostrado uma das alternativas mais seguras e atrativas para quem busca soluções financeiras. No meio desse cenário, a Nibb Promotora surge como um exemplo de inovação, eficiência e satisfação do cliente. Com um time de cerca de 60 colaboradores, a empresa tem se destacado pela transparência e compromisso com seus clientes, não cobrando tarifas ou taxas sobre linhas de crédito ou simulações.

A Nibb Promotora oferece uma gama diversificada de serviços que incluem Crédito Consignado, Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS e Cartão de Crédito Consignado. Esses produtos têm atraído uma base sólida de mais de quinze mil clientes satisfeitos, reforçando a confiança depositada na empresa.

Em julho de 2024, a Nibb alcançou um marco significativo, registrando um recorde de vendas de dez milhões e meio de reais. Este feito não só destaca a empresa no competitivo mercado de crédito consignado, como também consolida sua reputação de excelência.





O mercado de crédito consignado no Brasil tem experimentado um crescimento contínuo, refletindo a necessidade crescente dos consumidores por crédito com condições mais vantajosas. Segundo dados do Banco Central, o saldo total de crédito consignado do Brasil em 2023, incluindo beneficiários do INSS e trabalhadores dos setores público e privado, atingiu R$ 626,2 bilhões. Este crescimento é impulsionado pela confiança dos consumidores em um modelo de crédito que oferece taxas de juros mais baixas e maior facilidade de pagamento, se comparado a outras modalidades de empréstimo.

A Nibb Promotora vai além de uma empresa financeira tradicional; é um movimento dedicado à realização de sonhos e transformação de vidas. A empresa está no início de uma era promissora de resultados extraordinários, com planos ambiciosos de dobrar seu faturamento e construir um time cada vez mais forte e unido. O sucesso da Nibb é movido por um propósito claro e uma cultura organizacional apaixonada.

Os fundadores e sócios, Samuel Lemos e Deborah Donato, comentaram sobre o sucesso da empresa: "Na Nibb, acreditamos que o crédito consignado é uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Nossa missão é proporcionar soluções financeiras acessíveis e transparentes, ajudando nossos clientes a alcançarem seus objetivos. Estamos comprometidos em continuar crescendo, sempre com foco em oferecer o melhor serviço e construir relações de confiança duradouras."

A Nibb Promotora se orgulha de seus valores, que incluem transparência, compromisso com a excelência, encantamento do cliente e um time maravilhoso. O lema "Orgulho em pertencer" é o coração de toda a equipe, refletindo o compromisso com a empresa e com os clientes. O compromisso da Nibb com a satisfação do cliente e sua transparência no mercado são fatores cruciais que a distinguem das demais empresas do setor. À medida que a empresa continua sua trajetória de crescimento e inovação, a expectativa é que se torne uma referência ainda mais forte no mercado de crédito consignado, contribuindo para a realização de sonhos e melhoria da qualidade de vida de seus clientes.