O dólar comercial abriu em alta nesta sexta-feira (2), no valor de R$ 5,77, com alta de 0,64%. Por volta das 9h36, alcançou a máxima do dia, com R$ 5,79, mas voltou a cair às 10h, quando atingiu R$ 5,74.

Na quinta (1º), a moeda fechou seu último pregão no maior valor desde dezembro de 2021 , a R$ 5,73.

Entre os motivos para a instabilidade da moeda, estão o desaquecimento no mercado de trabalho dos Estados Unidos, bem como a manutenção da Selic em 10,5% e os conflitos no Oriente Médio.

Desaquecimento no mercado de trabalho dos EUA

Nesta sexta, o mercado está atento à divulgação de novos dados de emprego nos Estados Unidos. O setor privado da maior economia do mundo gerou menos empregos do que era projetado para julho: 97 mil ante 148 mil.

Os números abaixo da projeção criam a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, possa reduzir os juros já em sua próxima reunião.

Caso as taxas de juros estadunidenses caiam enquanto permanecem altas no Brasil, há chances de atrair investimentos estrangeiros para o país. Dessa forma, aliviaria a pressão do dólar sobre o real.

Por esses mesmos motivos, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, está em alta.

