Unsplash/Alexander Grey Resultado do Copom e economia dos EUA têm influência sobre o câmbio

O dólar fechou em R$ 5,73 nesta quinta-feira (1º). Este foi o maior nível desde dezembro de 2021. O real segue em desvalorização perante o dólar e tem queda maior que o peso mexicano e peso chileno.



Parte da alta se deve, também, à aparente desaceleração da economia dos EUA após dados abaixo do esperado no setor industrial.

Outro fator é a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) , do Banco Central do Brasil , de manter a taxa básica de juros em 10,5%. O cenário não deve se reverter enquanto o governo não suprir o que precisa na frente fiscal.

Ibovespa se estabiliza

O Ibovespa vem tendo resultados de alta no mês e mantém estabilidade. Porém, enfrenta diversos desafios.

O principal deles é a queda no preço do petróleo advinda da piora dos conflitos no Oriente Médio. A Petrobras, então, vê uma queda nas ações ordinárias de 1,33% e de 1,10% nas ações preferenciais.

A Vale ON teve alta de 2,47% no minério de ferro, mas as ações da empresa ainda caíram em 1,25%.

Influencia no Ibovespa, ainda, o Copom - pela possibilidade de ter uma alta da Selic mais para frente, já que não houve aumento dos juros agora.

Sobre o Ibovespa, o Itaú BBA comentou sobre a tendência de alta. "O Ibovespa ainda não superou a região de 127.800 pontos para ganhar tração para subir. Caso o movimento positivo seja suficiente para superar os 131.700 pontos, as altas podem sair de curto prazo e serem estendidas para médio e longo prazo".