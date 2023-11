Divulgação/Record News O empreendedor e investidor Janguiê Diniz





O empreendedor e investidor Janguiê Diniz , fundador do grupo Ser Educacional e presidente do family office Epitychia, lançou nesta segunda-feira (6) a terceira temporada do reality show “Batalha das Startups” , competição de empreendedorismo voltada para startups da qual ele é apresentador. Neste ano, o programa colocará 32 empresas no ringue para embates, além de contar com time técnico para orientar os competidores. A atração tem estreia marcada para 8 de janeiro de 2024, pela Record News.

O “Batalha das Startups” chega à terceira temporada com o slogan “Empreendendo Brasil a fora”. “Com essa premissa, nós vamos, juntos, conhecer todos os sotaques dos empreendedores obstinados espalhados pelo nosso país. Vamos descobrir histórias de gente que faz acontecer todos os dias e que está criando empresas, produtos e serviços de grande impacto social, inovadores e com potencial de crescimento”, explica Janguiê.

O programa é um game show de empreendedorismo que tem como objetivo servir de vitrine para empreendedores de todo o Brasil . Esta terceira temporada terá 32 episódios, nos quais serão apresentadas 32 startups. Irá ao ar sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h40, na RecordNews.

Do treinamento ao ringue



Para construir o game show, a produção parte do princípio que todo empreendedor é, antes de mais nada, um lutador. “Dessa forma, nossos competidores trilharão o mesmo caminho que um lutador de boxe percorre rumo às arenas e à vitória”, acrescenta Janguiê .

Os participantes terão de passar por quatro etapas para chegar ao prêmio final. A primeira é a mesa de debates, em que o squad técnico do programa, composto por grandes mentores, irá mentorar as startups no início do game. Serão as orientações iniciais, o direcionamento necessário para que cada empresa possa melhorar seu modelo de negócio. Em seguida, vem a etapa do “sparring”, que é o período de treinamento. Cada competidor terá a missão, junto com os mentores, de treinar sua startup para as próximas fases, aperfeiçoando suas habilidades. Passarão, então, para o ringue das ruas, em que serão aplicadas provas de conhecimento e haverá disputa com o squad de jurados. A final será na Arena, em que as startups realizarão a última disputa pelo título de startup mais promissora do Brasil .





O “Batalha das Startups” distribuirá um total de R$ 1 milhão em premiações, sendo R$ 500 mil em mídia para o primeiro colocado. “Mas o programa vai além de um reality show. Ele funciona como uma grande vitrine e nós temos esse propósito de apresentar as startups a empresas de inovação aberta e investidores. Assim, geramos conexões, networking e oportunidades de negócio, potencializando ainda mais o que cada startup tem a oferecer”, acrescenta o apresentador. “Esse game é produzido pensando em provar que ideias simples podem se transformar em negócios milionários e que a inovação e a tecnologia fazem parte da nossa vida e podem produzir grandes feitos. Nós queremos apoiar e fomentar o empreendedorismo, abrindo espaço e inspirando pessoas a criar um mundo melhor”, finaliza.

Serviço

Batalha das Startups

Estreia: 8 de janeiro

Exibição: segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h40, na Record News