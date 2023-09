Divulgação Janguiê Diniz lança livro em conjunto com mentorados

Uma mentoria consiste no processo de acompanhamento e aconselhamento em que, geralmente, um empresário consolidado analisa e dá dicas para outros empresários mais iniciantes sobre seus negócios. O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, possui um grupo de mentoria para empresários que tem trazido resultados expressivos para seus participantes. Para demonstrar o impacto do processo na vida dos mentorados, Diniz lança, nesta terça-feira (5), o livro “Million Business Network - Mentorando Vidas de Empreendedores Obstinados”, fruto da primeira turma de seu projeto. O lançamento, com coquetel e sessão de autógrafos, será no Olimpo Experience, em Alphaville, na Grande São Paulo, a partir das 19h.

O livro reúne textos produzidos pelos participantes do Million Business Network (MBN), grupo de mentoria para empresários de Janguiê Diniz. Em cada capítulo, um deles relembra sua história e jornada no empreendedorismo e traz reflexões acerca dos desafios, oportunidades e vitórias nessa seara. “Reunimos um grupo muito bom de empreendedores obstinados na primeira turma do projeto Million Business Network. Pessoas de diversas áreas, com visões de mundo e negócio diferentes, mas com o mesmo desejo: elevar o nível de seus empreendimentos”, relembra Diniz. “Criou-se uma sinergia muito forte entre eles. Eu não fui o único mentor, mas, em última análise, todos foram mentores e mentorados ao mesmo tempo. Como resultado, surge esse livro colaborativo, que é um marco para a turma”, completa.



Para a mentoranda Adriana Duarte, advogada, empresária e sócia fundadora da consultoria jurídica Duarte Advogados Associados, o projeto MBN foi um divisor de águas, mas não somente na esfera empresarial. “O conhecimento e a ambiência que o professor Janguiê nos proporciona é algo diferenciado. Nós viramos uma família de empresários que se ajudam; eu cresci muito por estar com pessoas tão ricas em conhecimento técnico, mas, acima de tudo, pessoas evoluídas e maravilhosas”, conta. “O primeiro e mais importante resultado foi a mudança da minha programação mental. Eu implantei processos e procedimentos que não tinham no meu escritório e, consequentemente, o faturamento aumentou. Melhorei muito na gestão de pessoas. Já abri outras duas empresas, estou sócia de outro mentorado”, completa.



Já o também mentorando Jomail dos Santos Silva, CEO do Grupo Josymix, afirma ter despertado para a escalabilidade de seu empreendimento. “Eu tenho uma rede de lojas e achava que eu tinha um pensamento grande de escala, mas aprendi com o Janguiê que todo negócio nasceu para ser bilionário. Aprendemos a analisar os vários pontos da empresa para que ela pudesse se tornar uma empresa escalável, e acredito que isso mudou totalmente minha visão sobre escala. Também aprendemos sobre investimentos e foi muito importante entender os perfis de investidores, como funcionam os investimentos”, cita.



O livro lançado nesta terça-feira reflete as vivências dos participantes. “Quisemos lançar esse volume como um produto de todo o processo de mentoria. Nele, é possível experienciar um pouco da visão e das transformações que cada mentorado sentiu durante os encontros”, aponta Janguiê Diniz. “Essa obra foi feita para agregar e auxiliar todos aqueles que empreendem ou querem empreender em várias aéreas. Temos coautores de várias áreas e isso é muito interessante para o leitor”, acrescenta Adriana Duarte.



O projeto de mentoria Million Business Network de Janguiê Diniz está com inscrições abertas para a próxima turma. Mais informações no site www.millionbusinessnetwork.com.br