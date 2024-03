Reprodução/Youtube Sam Bankman-Fried foi condenado por se apropriar de US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões) de clientes da FTX

Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão por se apropriar de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões) de clientes da FTX —corretora de criptomoedas que chegou a valer cerca de US$ 32 bilhões e foi uma das maiores do mundo. A empresa faliu no final de 2022, o que provocou um "derretimento" na fortuna pessoal do empresário, que era estimada em US$ 26 bilhões (R$ 130 bilhões).

O crime é considerado uma das maiores fraudes financeiras já registradas. Sam utilizou recursos da FTX para salvar a Alameda Research, um fundo de investimento também criado por ele.



A operação é considerada ilegal — já que negócios de empresas de um mesmo dono devem ocorrer de forma separada. A fraude foi revelada pela mídia americana em novembro de 2022, junto a um balanço patrimonial da Alameda.

O documento revelava que cerca de US$ 14,6 bilhões eram mantidos em FTT (token da FTX). Com isso, os clientes da corretora começaram uma corrida para sacar seus depósitos, com medo de perderem seus recursos.

Por não ter dinheiro suficiente para arcar com todos os saques, a FTX quebrou e entrou com um pedido de recuperação judicial na justiça americana em 11 de novembro de 2022. A empresa faliu e Sam Bankman-Fried perdeu sua.

O caso foi julgado no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York. A condenação já havia sido decidida em novembro — contudo, na ocasião, a pena ainda não estava decidida, o que foi anunciado nesta quinta-feira (28). Os promotores haviam pedido entre 40 e 50 anos de prisão para o empresário. Bankman-Fried irá apelar da condenação e da sentença.





"Ele sabia que estava errado. Ele sabia que era um criminoso [...] Mas ele não vai admitir nada, como é o seu direito.", disse o juiz Lewis Kaplan antes de anunciar a sentença.

O ex-bilionário, que era conhecido como "rei das criptomoedas", foi extraditado das Bahamas em dezembro de 2022, quando foi preso, mas solto logo em seguida, sob o pagamento de fiança. Ele voltou a ser preso em agosto de 2023, sob acusações de tentativa de manipulação de testemunhas do caso.



