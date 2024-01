Thinkstock/Getty Images A renovação espiritual como fundamento da vida





A busca por uma vida significativa e equilibrada tem levado muitas pessoas a explorar diferentes dimensões de seu ser. Entre essas dimensões, Covey (2018) destaca a importância da dimensão espiritual, que, segundo ele, é o centro íntimo e o comprometimento com os valores fundamentais. Este artigo explora a premissa de Covey sobre a renovação da dimensão espiritual e como ela acrescenta valores fundamentais à vida do indivíduo.

Leia também O impacto das necessidades humanas básicas no ambiente de trabalho





A Dimensão Espiritual como Centro e Comprometimento

De acordo com Covey, a dimensão espiritual é o âmago da vida de uma pessoa, sendo seu centro e o local onde os valores fundamentais encontram expressão. Ela não é apenas uma parte da existência, mas sim uma área pessoal de importância suprema. Nesse contexto, a espiritualidade não se limita a práticas religiosas tradicionais, mas abrange o comprometimento com um sistema de valores que guia as ações e decisões.

A Individualidade na Busca Espiritual

Cada indivíduo aborda a dimensão espiritual de maneira única. O modo como uma pessoa se conecta com suas fontes inspiradoras e elevadoras varia significativamente. Covey ressalta que, ao se renovar espiritualmente, o indivíduo se vincula às verdades eternas que unem toda a humanidade. Essa perspectiva reconhece a diversidade de crenças e práticas espirituais, destacando a importância da individualidade na busca pela renovação.

Orações Meditativas e as Sagradas Escrituras

Para Covey, as orações meditativas das Sagradas Escrituras desempenham um papel fundamental em sua renovação espiritual. Essas práticas refletem seu sistema de valores, proporcionando consolo e renovação. A leitura e meditação nas Escrituras tornam-se um meio pelo qual ele se sente equilibrado e pronto para contribuir positivamente na vida dos outros.

A Renovação Pessoal e a Prontidão para Auxiliar os Outros

A renovação espiritual, conforme descrita por Covey, não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar um estado de equilíbrio e prontidão para ajudar os outros. Ao se reconectar com suas fontes inspiradoras, o indivíduo adquire uma base sólida que o capacita a enfrentar os desafios da vida e a oferecer suporte àqueles ao seu redor.

Considerações Finais

Em resumo, a renovação da dimensão espiritual, segundo Covey, é um processo pessoal que acrescenta valores fundamentais à vida do indivíduo. A dimensão espiritual, sendo o centro íntimo e o comprometimento com um sistema de valores, destaca-se como uma área de importância suprema. A diversidade na abordagem espiritual ressalta a individualidade nessa jornada, enquanto as práticas como orações meditativas nas Sagradas Escrituras servem como fontes de consolo e renovação. A verdadeira essência desse processo está na prontidão para auxiliar os outros, demonstrando que a renovação espiritual vai além do indivíduo, influenciando positivamente a comunidade ao seu redor.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

Pronto para desbravar todo o potencial incrível da Capelania Corporativa em sua empresa?

Não perca tempo, entre em contato conosco e vamos explorar juntos como podemos ser seu parceiro na jornada de incorporar a Capelania Corporativa em seus programas de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar emocional, de maneira verdadeiramente inspiradora.

Inscreva-se em nossa Newsletter e não perca nenhuma das novidades do programa de Spiritual Care do INSTITUTO VALOR:

https://www.institutovalor.org.br/capelania/index.php