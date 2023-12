FreePik Ambiente de trabalho





Vivemos em uma era de transformações aceleradas e crises constantes, onde a velocidade das mudanças muitas vezes invade o ambiente de trabalho. Este artigo aborda a influência das necessidades humanas básicas no cenário profissional, destacando a importância de satisfazê-las para promover um ambiente saudável e reduzir os níveis de ansiedade. Baseando-se nas seis necessidades identificadas por Casimiro & Shavitt (2010) - identidade, sobrevivência, segurança, sexo, significado e autorrealização - exploramos como a insatisfação dessas necessidades pode desencadear frustrações, mal-estar e desconforto no ambiente de trabalho.





Introdução

O ritmo acelerado da vida contemporânea tem impactos diretos no ambiente de trabalho, onde as demandas incessantes muitas vezes se chocam com a busca constante do ser humano por satisfação de suas necessidades básicas. Este artigo visa explorar como a não satisfação dessas necessidades pode gerar ansiedade no contexto profissional. De acordo com Casimiro & Shavitt (2010), seis são as necessidades fundamentais que todos os seres humanos compartilham, e a busca por sua realização se torna um fator gerador de ansiedade.

Identidade

A necessidade de identidade refere-se à busca por reconhecimento e pertencimento. No ambiente de trabalho, a falta de reconhecimento e a ausência de conexão com os colegas podem levar a uma perda de identidade, resultando em ansiedade e insatisfação profissional.

Sobrevivência

A necessidade de continuar existindo vai além da mera sobrevivência física. No contexto profissional, a insegurança em relação à estabilidade no emprego e a falta de perspectivas de crescimento podem desencadear ansiedade, afetando o desempenho e o bem-estar dos colaboradores.

Segurança

A segurança, tanto econômica quanto emocional, é crucial para o equilíbrio psicológico. A falta de estabilidade financeira e a instabilidade emocional no trabalho podem contribuir para um ambiente tenso e propício ao desenvolvimento de ansiedade entre os colaboradores.

Sexo

A expressão de amor e afeto no ambiente de trabalho pode ser negligenciada, mas é uma necessidade humana fundamental. A ausência de relações interpessoais saudáveis e a falta de expressão de afeto podem resultar em sentimentos de isolamento, contribuindo para a ansiedade.

Significado

A busca por significado está relacionada à sensação de propósito e valor. No ambiente de trabalho, a falta de propósito nas atividades diárias e a ausência de um significado mais amplo podem levar à desmotivação e ao aumento da ansiedade.

Autorrealização

A realização de objetivos pessoais e profissionais é vital para o bem-estar. Quando os indivíduos se veem impedidos de atingir seus objetivos no trabalho, seja devido a limitações organizacionais ou pessoais, a ansiedade pode se manifestar como resultado da frustração.

Considerações Finais

Entender e abordar as necessidades humanas básicas no ambiente de trabalho é essencial para promover uma cultura organizacional saudável e produtiva. A satisfação dessas necessidades não apenas contribui para o bem-estar dos colaboradores, mas também pode ser uma estratégia eficaz na gestão da ansiedade no ambiente profissional. Empresas que reconhecem e buscam atender essas necessidades estão mais propensas a criar um ambiente de trabalho positivo e a colher os benefícios de equipes mais motivadas e produtivas.

