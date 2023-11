FreePik A verdadeira compreensão nasce da disposição de ouvir ativamente





Vivemos em uma era marcada pela abundância de informações, onde a comunicação é constante e as vozes se multiplicam incessantemente. No entanto, é essencial refletir sobre a qualidade dessa comunicação, especialmente no contexto das inter-relações e nos resultados das organizações. Este artigo destaca a importância do ato de ouvir ativamente em meio à cacofonia de informações, levando em consideração as palavras sábias de Hunter (2004): "A maior maneira que temos de prestar atenção às pessoas é ouvindo-as ativamente".





O Desafio da Escuta Ativa

Em um mundo onde todos desejam expressar suas opiniões, a habilidade de ouvir ativamente torna-se uma ferramenta crucial para a compreensão mútua e a construção de relações saudáveis. Infelizmente, muitos interpretam erroneamente a escuta como um processo passivo, limitando-se a ficar em silêncio enquanto aguardam sua vez de falar. No entanto, a escuta ativa vai além desse conceito simplista.

Ouvir Ativamente vs Ouvir Seletivamente

É comum considerar-se um bom ouvinte por permanecer em silêncio durante uma conversa. No entanto, o verdadeiro desafio reside em ouvir ativamente, um processo que vai além da mera espera do momento de resposta. O ouvinte ativo concentra-se na compreensão profunda das palavras, emoções e intenções do interlocutor, buscando uma conexão genuína. Isso contrasta com a escuta seletiva, na qual fazemos julgamentos, pensamos em respostas e muitas vezes buscamos direcionar a conversa de acordo com nossos interesses.

Impactos nas Inter-Relações e Resultados Organizacionais

A falta de prática da escuta ativa pode acarretar sérios impactos nas inter-relações interpessoais e, por extensão, nos resultados das organizações. Quando as pessoas se sentem incompreendidas ou negligenciadas, a colaboração e a eficácia organizacional são comprometidas. É imperativo reconhecer que a verdadeira compreensão e a construção de pontes de comunicação só podem ocorrer por meio de uma escuta ativa e dedicada.

A Proposta de Hunter: Ouvir sem Julgamentos

Hunter (2004) destaca a importância de ouvir sem fazer julgamentos. Esse princípio fundamental da escuta ativa implica em suspender nossas próprias perspectivas e preconceitos, permitindo que as palavras do outro sejam compreendidas em seu contexto mais amplo. O ouvinte ativo busca entender antes de ser entendido, contribuindo para uma comunicação mais autêntica e construtiva.

Considerações Finais

Em um mundo saturado de informações, a arte de ouvir ativamente emerge como uma habilidade essencial para navegarmos nas complexidades das interações humanas. É tempo de transcender a escuta seletiva e abraçar a prática de ouvir sem julgamentos, promovendo assim uma comunicação mais profunda, relações mais sólidas e resultados organizacionais mais eficazes. Em última análise, a verdadeira compreensão nasce da disposição de ouvir ativamente em meio à tempestade de informações que caracteriza nossa época.

