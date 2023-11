FreePik A Capelania é um programa que visa oferecer apoio espiritual e emocional aos colaboradores





No último dia 10 de setembro, celebramos o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, um momento importante para refletir sobre a importância da saúde mental e o papel das empresas em promover um ambiente de trabalho saudável e de apoio. Entre as abordagens eficazes para prevenir o suicídio, destaca-se a Capelania Corporativa , um serviço que demonstrou ser de valor inestimável e que merece maior reconhecimento e promoção pelas empresas.





A Capelania Corporativa é um programa que visa oferecer apoio espiritual e emocional aos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Um dos elementos mais destacados desse serviço é a presença de capelães, profissionais altamente capacitados para lidar com questões sensíveis relacionadas à saúde mental e bem-estar. Eles são treinados não apenas em aconselhamento, mas também em como aplicar princípios de empatia e compaixão.

Um dos aspectos cruciais da Capelania Corporativa é o uso da palavra de Deus como uma ferramenta para promover o entendimento, a esperança e a resiliência. Os capelães, por meio de sua fé e sabedoria, conseguem abordar questões de desespero e desânimo de maneira única. Eles oferecem uma perspectiva espiritual que pode ser reconfortante e motivadora para muitas pessoas em momentos difíceis.

Além disso, os capelães são mestres na arte da escuta ativa. Eles proporcionam um espaço seguro e confidencial para os colaboradores expressarem suas preocupações e angústias. Esse tipo de apoio, muitas vezes ausente em ambientes de trabalho tradicionais, pode ser uma tábua de salvação para aqueles que enfrentam o risco de suicídio.

A Capelania Corporativa não apenas oferece ajuda imediata, mas também contribui para a criação de uma cultura de apoio e compreensão dentro das empresas. Quando os colaboradores sabem que têm um recurso confiável ao qual recorrer em momentos de necessidade, eles se sentem mais valorizados e menos isolados. Isso, por sua vez, pode reduzir significativamente o risco de suicídio.

À medida que enfrentamos uma epidemia global de saúde mental, as empresas têm uma responsabilidade crescente em cuidar do bem-estar de seus funcionários. A Capelania Corporativa é uma ferramenta valiosa que pode fazer a diferença na vida das pessoas e na cultura corporativa como um todo. Portanto, encorajamos as empresas a reconhecerem a eficácia comprovada da Capelania Corporativa e a promovê-la ativamente, garantindo que seus colaboradores tenham acesso ao apoio necessário para enfrentar os desafios da vida com esperança e resiliência.

Neste movimento de Prevenção do Suicídio, vamos lembrar que cada ação conta na luta contra esse problema global, e a Capelania Corporativa é um passo importante na direção certa.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

Pronto para desbravar todo o potencial incrível da Capelania Corporativa em sua empresa?

Não perca tempo, entre em contato conosco e vamos explorar juntos como podemos ser seu parceiro na jornada de incorporar a Capelania Corporativa em seus programas de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar emocional, de maneira verdadeiramente inspiradora.

Inscreva-se em nossa Newsletter e não perca nenhuma das novidades do programa de Spiritual Care do INSTITUTO VALOR:

https://www.institutovalor.org.br/capelania/index.php