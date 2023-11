FreePik A capacidade de saber ouvir se apresenta como o primeiro pilar da Capelania Corporativa





A Capelania Corporativa, um campo de atuação que se destaca no ambiente empresarial, tem ganhado cada vez mais relevância no cenário moderno devido ao crescente reconhecimento da importância da saúde mental dos colaboradores. Nesse contexto, a capacidade de saber ouvir se apresenta como o primeiro pilar da Capelania Corporativa , desempenhando um papel crucial no enfrentamento de crises de depressão e nas intenções suicidas.





A importância de saber ouvir

O ato de ouvir, não apenas superficialmente, mas de forma profunda e atenta, é fundamental para compreender e auxiliar indivíduos que enfrentam dificuldades emocionais. Pesquisas de campo têm demonstrado que crises de depressão estão muitas vezes interligadas com pensamentos suicidas. Nesses casos, a habilidade de ouvir se destaca como a estratégia mais essencial a ser adotada pelos Capelães Corporativos.

Elementos básicos do atendimento em crises suicidas

Para lidar com indivíduos em situação de crise suicida, é fundamental considerar os seguintes elementos básicos do atendimento:

1. Ouvir Profundamente

O primeiro passo é criar um espaço seguro e acolhedor para que a pessoa em crise possa se expressar. Muitas vezes, a simples ação de ouvir é terapêutica, pois permite que o paciente compartilhe seus pensamentos e sentimentos. Em algumas situações, o profissional pode precisar ser mais ativo, incentivando o diálogo e colaborando na busca de soluções. Além disso, em casos de risco iminente, o profissional pode tomar decisões emergenciais para proteger a vida do indivíduo.

2. Aceitação dos Sentimentos

A compreensão e aceitação dos sentimentos do paciente desempenham um papel fundamental. Isso inclui a tolerância à ambivalência, que é a coexistência de sentimentos opostos. O profissional deve se aliar à parte do paciente que deseja sobreviver, criando um ambiente de aceitação e apoio incondicional.

3. Fornecer um Ponto de Apoio

Em momentos de crise suicida, é essencial fornecer um ponto de apoio para o paciente. Essa "boia emocional" permite que a dupla terapeuta/paciente respire e encontre um caminho para a recuperação. Muitas vezes, esse ponto de apoio é uma fonte de esperança, vital para a jornada de recuperação.

Conclusão

A Capelania Corporativa desempenha um papel crucial no cuidado da saúde mental dos colaboradores nas organizações. No enfrentamento de crises de depressão e nas intenções suicidas, a habilidade de saber ouvir se revela como o primeiro pilar dessa prática. Ouvir profundamente, aceitar os sentimentos do paciente e fornecer um ponto de apoio são elementos essenciais para auxiliar aqueles que enfrentam momentos de desespero. É por meio dessas ações que os Capelães Corporativos podem fazer a diferença na vida dos colaboradores, oferecendo suporte emocional e ajudando-os a encontrar a luz no fim do túnel.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

Pronto para desbravar todo o potencial incrível da Capelania Corporativa em sua empresa?

Não perca tempo, entre em contato conosco e vamos explorar juntos como podemos ser seu parceiro na jornada de incorporar a Capelania Corporativa em seus programas de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar emocional, de maneira verdadeiramente inspiradora.

Inscreva-se em nossa Newsletter e não perca nenhuma das novidades do programa de Spiritual Care do INSTITUTO VALOR:

https://www.institutovalor.org.br/capelania/index.php