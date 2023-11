FreePik O presenteísmo representa uma ameaça significativa à produtividade





O ambiente de trabalho é um espaço onde as pessoas se dedicam ao exercício de suas atividades profissionais, muitas vezes com a aspiração de deixar para trás as preocupações pessoais. Entretanto, é inegável que os problemas pessoais podem permeá-lo, afetando não apenas os indivíduos, mas também a produtividade e o desempenho organizacional. Esse fenômeno é conhecido como "presenteísmo", um conceito abordado por Hemp (2004) que descreve a situação em que os trabalhadores estão fisicamente presentes no local de trabalho, mas são completamente ineficazes em suas funções devido a problemas pessoais.





O Presenteísmo: Uma Ameaça Invisível à Produtividade

O presenteísmo representa uma preocupação crescente no contexto organizacional, pois muitas vezes passa despercebido, ao contrário do absenteísmo, que é mais visível e mensurável. Quando os funcionários estão presentes fisicamente, mas emocionalmente indisponíveis devido a problemas pessoais, isso resulta em perdas significativas de produtividade. As consequências do presenteísmo incluem acidentes no local de trabalho devido à falta de atenção e concentração, elevado número de faltas, alto turnover e, em casos extremos, a deterioração da saúde mental e emocional dos trabalhadores, levando a estados de depressão e desequilíbrio emocional.

Quantificando os Custos do Presenteísmo

A importância de investigar o presenteísmo reside na sua influência direta no desempenho dos trabalhadores e na produtividade das organizações. Além disso, essa questão gera custos significativos que são muitas vezes subestimados. Em um estudo realizado nos Estados Unidos em 2000, pela Bank One (hoje JP Morgan Chase), foi constatado que os custos diretos relacionados à saúde dos trabalhadores, como despesas médicas e farmacêuticas, representavam apenas 24% dos custos totais. Por outro lado, os custos indiretos, que incluem incapacidades por doença (7%), absenteísmo (6%) e presenteísmo (63%), representavam a maior parte dos custos relacionados à saúde dos funcionários (Hemp, 2004).

Investimento na Saúde como Estratégia de Prevenção

Uma das estratégias para combater o presenteísmo e seus impactos é o investimento na saúde dos trabalhadores. Isso inclui a promoção de cuidados médicos preventivos, programas de rastreio, tratamentos adequados e educação sobre saúde e bem-estar. Conforme destacado por Hemp (2004), quanto maior for o investimento na saúde dos colaboradores, menor será a probabilidade de eles serem afetados pelo presenteísmo, resultando em um desempenho mais consistente e eficaz.

Uma abordagem que ganha destaque no cenário corporativo é a Capelania Corporativa. A Capelania Corporativa é uma prática que visa oferecer apoio espiritual, emocional e psicológico aos funcionários dentro do ambiente de trabalho. Embora tradicionalmente associada a instituições religiosas, a Capelania Corporativa evoluiu para incluir profissionais de diversas áreas, como psicólogos, assistentes sociais e conselheiros.

A Capelania Corporativa pode desempenhar um papel importante na identificação e no apoio aos funcionários que enfrentam problemas pessoais que afetam seu desempenho no trabalho. Essa abordagem pode oferecer um ambiente confidencial onde os colaboradores podem compartilhar seus problemas e receber orientação e suporte apropriados.

Conclusão

O presenteísmo representa uma ameaça significativa à produtividade e ao bem-estar dos trabalhadores nas organizações. Os custos associados a esse fenômeno são substanciais e muitas vezes subestimados. Investir na saúde dos funcionários, por meio de cuidados médicos preventivos e programas de apoio, é uma estratégia eficaz para reduzir o presenteísmo e melhorar o desempenho organizacional.

A Capelania Corporativa é uma abordagem promissora que pode desempenhar um papel importante na identificação e no apoio aos funcionários que enfrentam dificuldades pessoais. Ao criar um ambiente onde os trabalhadores se sintam à vontade para buscar ajuda, as organizações podem minimizar os impactos do presenteísmo e promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Portanto, a Capelania Corporativa, aliada a medidas preventivas de saúde, representa uma abordagem holística para lidar com o presenteísmo e seus efeitos negativos nas organizações modernas.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

Pronto para desbravar todo o potencial incrível da Capelania Corporativa em sua empresa?

Não perca tempo, entre em contato conosco e vamos explorar juntos como podemos ser seu parceiro na jornada de incorporar a Capelania Corporativa em seus programas de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar emocional, de maneira verdadeiramente inspiradora.

Inscreva-se em nossa Newsletter e não perca nenhuma das novidades do programa de Spiritual Care do INSTITUTO VALOR:

https://www.institutovalor.org.br/capelania/index.php