Vivemos em uma era de constante mudança e incerteza, onde crises e transformações perturbadoras muitas vezes se infiltram no ambiente de trabalho, afetando a vida dos colaboradores. Quando as necessidades básicas dos indivíduos não são satisfeitas, surgem frustrações, mal-estar e ansiedade. Para lidar com essas questões e promover um ambiente de trabalho saudável, a Capelania Corporativa emerge como uma abordagem valiosa. Neste artigo, discutiremos a importância da Capelania Corporativa e como ela pode atender às necessidades humanas fundamentais no local de trabalho.





Necessidades Humanas Básicas

Casimiro & Shavitt (2010) identificaram seis necessidades básicas do ser humano que devem ser satisfeitas: identidade, sobrevivência, segurança, sexo (expressão de amor), significado e autorrealização. A busca pela satisfação dessas necessidades é um fator gerador de ansiedade, e isso é especialmente verdadeiro no ambiente de trabalho.

1. Identidade: As pessoas buscam reconhecimento e pertencimento no ambiente de trabalho. Sentir que fazem parte de uma equipe e que suas contribuições são valorizadas é essencial para a identidade no trabalho.

2. Sobrevivência: Além da necessidade óbvia de segurança financeira, a sobrevivência no trabalho envolve a garantia de que o emprego e a estabilidade não estão ameaçados constantemente.

3. Segurança: A segurança emocional também é crucial. Os colaboradores precisam de um ambiente onde possam expressar suas opiniões e preocupações sem medo de retaliação.

4. Sexo (expressão de amor): Embora possa parecer fora de contexto, a expressão de amor no ambiente de trabalho se refere à necessidade de relacionamentos saudáveis e construtivos, onde as interações são baseadas no respeito e na empatia.

5. Significado: Ter um senso de propósito e significado no trabalho é fundamental. Os colaboradores precisam entender como suas tarefas se encaixam na missão e nos objetivos da organização.

6. Autorrealização: A busca pela realização pessoal e profissional é uma necessidade humana fundamental. Isso implica a oportunidade de desenvolvimento, crescimento e alcance de metas.

A Capelania Corporativa é uma abordagem que reconhece essas necessidades básicas e se esforça para atendê-las no contexto do ambiente de trabalho. Ela envolve a presença de capelães ou profissionais treinados que oferecem apoio espiritual, emocional e social aos colaboradores.

Um aspecto essencial da Capelania Corporativa é a prática de ouvir ativamente. Hunter (2004) destaca que ouvir ativamente não é apenas ficar em silêncio enquanto alguém fala, mas também é a arte de ouvir sem julgamento e com empatia. Isso é fundamental para atender às necessidades de identidade, segurança emocional e expressão de amor no ambiente de trabalho.

A Capelania Corporativa também desempenha um papel vital na promoção do significado e da autorrealização no trabalho. Os capelães podem ajudar os colaboradores a encontrarem um propósito mais profundo em suas atividades diárias e a identificarem oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Conclusão

Em um mundo de rápidas mudanças e informações abundantes, a Capelania Corporativa se torna uma ferramenta valiosa para atender às necessidades básicas dos colaboradores no ambiente de trabalho. Ela oferece apoio espiritual, emocional e social, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Ao ouvir ativamente e reconhecer as necessidades humanas fundamentais, a Capelania Corporativa contribui para o bem-estar dos colaboradores e, consequentemente, para o sucesso das organizações. É hora de reconhecer que cuidar das necessidades das pessoas no trabalho é essencial para criar um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

