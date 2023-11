FreePik Os executivos que reservam tempo para meditar e refletir estão buscando conexão





Vivemos em uma época marcada por avanços tecnológicos e uma crescente ênfase no materialismo, o que muitas vezes nos deixa carentes de uma conexão mais profunda com o espiritual. Segundo Wolman (2001), a espiritualidade permeia todos os aspectos da vida contemporânea, inclusive o mundo corporativo. Executivos não são exceção a essa busca por significado e propósito, e muitos deles encontram na espiritualidade um caminho para enfrentar o estresse e a complexidade do ambiente de trabalho.

A espiritualidade, como definida por Wolman, engloba dois fatores cruciais: o fator divindade e o fator transcendência. O primeiro refere-se à ideia de que existe uma Fonte de Energia Divina, Inteligência Transcendental ou Força Superior que influencia nossas vidas. Muitos indivíduos, incluindo executivos, buscam essa conexão com algo maior, que vai além do materialismo e da busca por lucro.

Max Jammer (2000) traz uma perspectiva interessante sobre essa busca espiritual. Ele cita uma resposta alegórica dada por Albert Einstein quando questionado sobre sua visão de Deus. Einstein comparou nossa compreensão de Deus à de uma criança em uma biblioteca gigante. A criança reconhece que alguém escreveu os livros, mas não compreende as línguas em que foram escritos, nem a ordem misteriosa em que estão dispostos. Da mesma forma, os seres humanos reconhecem a grandiosidade e a ordem do universo, mas têm apenas uma compreensão limitada disso.

Essa metáfora de Einstein ilustra como a espiritualidade pode ser uma jornada de descoberta pessoal e busca por significado no contexto corporativo. Os executivos que reservam tempo para meditar e refletir, como mencionado por Wolman, estão buscando essa conexão com a "ordem misteriosa" por trás de suas atividades empresariais. Eles reconhecem que há algo além do lucro e das metas financeiras, algo que dá sentido e propósito ao que fazem.

A Capelania Corporativa surge como uma resposta a essa busca espiritual no ambiente de trabalho. Ela envolve a presença de líderes espirituais ou capelães nas organizações, cujo papel é oferecer apoio emocional e espiritual aos funcionários. Isso pode incluir a realização de cerimônias religiosas, aconselhamento espiritual e a promoção de práticas de bem-estar que envolvem a espiritualidade, como a meditação e a reflexão.

A Capelania Corporativa não se trata apenas de promover uma religião específica, mas de criar um espaço onde os funcionários possam explorar sua espiritualidade de forma inclusiva e respeitosa. Isso pode contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável, onde os funcionários se sentem valorizados não apenas por suas contribuições profissionais, mas também como seres humanos em busca de significado.

Além disso, a Capelania Corporativa pode ajudar a melhorar o bem-estar dos funcionários, reduzir o estresse e aumentar a satisfação no trabalho. Funcionários que se sentem apoiados em sua busca espiritual são mais propensos a ter um maior senso de propósito e satisfação em suas vidas, o que pode se refletir em seu desempenho no trabalho.





Em resumo, a busca por espiritualidade no ambiente de trabalho é uma resposta natural à nossa busca por significado e propósito em uma era dominada pelo materialismo. A Capelania Corporativa oferece um espaço onde os executivos e funcionários podem explorar sua espiritualidade de forma inclusiva e respeitosa, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e significativo. Como Einstein sugeriu, todos estamos na jornada de uma criança em uma biblioteca gigante, em busca de compreender a "ordem misteriosa" que permeia nossas vidas, incluindo o mundo corporativo.

