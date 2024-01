Divulgação MUST University presta homenagem a Ricardo Bellino





Caros leitores,

Hoje compartilho com vocês uma notícia que me enche de orgulho e gratidão. A MUST University, renomada instituição americana de ensino focada no desenvolvimento pessoal e acadêmico, decidiu prestar-me uma homenagem especial este mês. É com grande alegria que compartilho a notícia de que serei agraciado com o título "Mentor Recognition at National Mentoring Month" . ("Reconhecimento de Mentores no Mês Nacional do Mentoring", em tradução livre).





Esta honra ressalta não apenas meu compromisso contínuo com a orientação e mentoramento, mas também a importância de cultivar uma mentalidade de apoio e crescimento mútuo. Em sintonia com esse reconhecimento, o Congresso americano decretou janeiro como o Mês Nacional do Mentor, oficializando o National Mentoring Day .

Ao longo dos anos, tenho tido a incrível oportunidade de orientar e inspirar indivíduos em suas jornadas, e essa homenagem é um reflexo do impacto positivo dessas interações.

Em conjunto com esta homenagem, a MUST University lança em parceria comigo, o inovador programa "MIND8 - 100 Day Mentoring Program" . Este programa visionário visa proporcionar uma transformação completa em 100 dias, abordando diversos aspectos do desenvolvimento pessoal e profissional. A master class inaugural ocorrerá em 8 de janeiro, às 20h, na sede do grupo NOMOS Melhores Investimentos (empresa do grupo XP Investimentos, com 140 mil clientes e R$6 bilhões sob gestão) e será transmitida online para alcance global.

É emocionante ver o reconhecimento da importância da mentoria e desenvolvimento pessoal. Recebi depoimentos calorosos, incluindo palavras do Professor Antônio Carbonari Netto, fundador da MUST University.

“Ricardo Bellino tem sido uma inspiração para todos nós na MUST University. Seu compromisso genuíno com a mentoria e desenvolvimento é notável. Parabenizamos sinceramente por essa honra e por continuar guiando muitos na jornada do crescimento pessoal e profissional.” - Professor Antônio Carbonari Netto.

Esta iniciativa não é apenas um evento; é uma oportunidade para todos nós nos engajarmos em uma jornada de crescimento e aprendizado. Convido todos vocês a participarem desse programa transformador e a celebrarem conosco não apenas a homenagem, mas também o compromisso com o desenvolvimento contínuo.

Detalhes do evento:

- Data: 8 de janeiro

- Horário: 20h

- Local: Sede do Grupos NOMOS e Transmissão Online

Os meus leitores poderão se inscrever gratuitamente neste link para participar da minha master class.

Agradeço por compartilharem essa jornada de transformação comigo. Estou ansioso para os próximos passos e para contribuir para o crescimento de todos nós.