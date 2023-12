Durante uma de minhas longas caminhadas diárias ao redor do campo de golfe, no Penha Longa Resort, em Portugal, onde vivi três anos, dos quais fiquei exilado pela pandemia de covid-19 por mais de um ano, tive um insight e decidi compartilhar algumas reflexões, que irão ajudar você a entender e, ao entender, vão lhe ajudar a definir o verdadeiro poder das “suas” ideias.

Você está convidado a dar uma volta completa comigo pelos 18 buracos do campo de golfe e a refletir sobre as 18 tacadas que darei para ajudar a mudar o seu mindset neste momento de definição das suas resoluções do novo ano e para que você esteja preparado para vencer a nova partida da sua vida.

Veja o vídeo acima e embarque comigo no meu carrinho de golfe.