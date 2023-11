Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande!

1. Pensar grande levou a espécie humana a grandes realizações. Concentre-se no topo e você chegará lá.

O tamanho do que você pensa determina o quão grande você se tornará. Todo o resto é secundário.

Não importa o que você faça, pense grande. Pensar grande é a força motriz para todas as grandes realizações da vida moderna. Pensar grande é o segredo para a criação de um relacionamento duradouro. Basta ter um grande objetivo e moldar-se a ele para se tornar uma pessoa que pode atingir esse objetivo.

Em minha sociedades com os mega empresários americanos John Casablancas e Donald J. Trump, tive o privilégio de aprender grandes lições de vida. Lições que não se aprendem nas escolas de negócios e que compartilho aqui e agora.

** Com Ricardo Bellino, você vai aprender como identificar oportunidades únicas, construir relacionamentos sólidos e fechar acordos lucrativos que irão impulsionar sua carreira. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante pelos corredores do poder empresarial, onde os segredos do sucesso serão revelados. Descubra como se tornar um verdadeiro "Dealmaker" e conquistar o mundo dos negócios.