José Barbosa/Divulgação Gilson Rodrigues e Ricardo Bellino no lançamento do IPO Social

Após ter a minha marca pessoal (BELLINO) avaliada em R$ 78 milhões e incorporada ao balanço patrimonial da minha empresa de empreendimentos e participações como ativo intangível, fui convidado a fazer meu IPO pessoal na HumanIPO , a mesma plataforma americana, considerada uma espécie de “Bolsa de Valores humanos”, que em 2021 fez o IPO humano de Pelé.



Foram listadas 30 mil ações, correspondentes a 30 mil minutos, ou 500 horas, de acesso aos meus diferentes conteúdos e experiências de aprendizagem, incluindo conferências, palestras on-line e presenciais, mentorias individuais e até viagens de experiências educacionais exclusivas para as colinas da Comune di Bellino, sediada na região do Piemonte, na Itália, onde mantenho a sede da minha Escola da Vida.

José Barbosa/Divulgação Cinco entidades serão beneficiadas

Ter sua marca pessoal avaliada em dezenas de milhões de reais e fazer um IPO Pessoal foi o máximo que o meu ego poderia experimentar. Decidi pivotar esse momento da minha vida, mudando a letra “g” do meu ego, pela letra “c”, de eco, e assim promover algo que fosse relevante para a sociedade e não apenas para o meu bolso.

Foi assim que nasceu a ideia de lançar o primeiro IPO Social do mundo. Uma espécie de oferta pública de ações socias, que irão beneficiar grandes instituições e programas sociais do país, entre eles o G-10 Favelas de Paraisopolis, liderado por Gilson Rodrigues.

Do total da primeira emissão de 30 mil ações, cujo valor de face unitário foi estabelecido em U$ 83,33 o minuto, ou U$ 5 mil a hora, totalizando U$ 2,5 milhões, o equivalente a R$ 13,5 milhões, decidi doar 50% desse total, 10% para cada uma das cinco entidades beneficiadas.

Em resumo, cada minuto que for transacionado na plataforma HumanIPO, com a compra do acesso aos meus diferentes conteúdos e experiências, 30 segundos serão doados para programas sociais. No total vou doar 250 horas do meu tempo, avaliados em R$ 6,5 milhões de reais, para fazer o bem a milhares de pessoas em nosso país.

Certamente esse será o melhor investimento que já fiz em toda a minha vida, cujos “dividendos” serão pagos para fazer o bem para quem precisa.