Brasil Econômico Ricardo Bellino é convidado da live desta quinta-feira

Você já pensou que sua marca pessoal pode valer muito dinheiro? Recentemente, o empreendedor Ricardo Bellino descobriu que sua propriedade intelectual vale R$ 78 milhões.



Bellino é o convidado da live do portal iG desta quinta-feira (19). A transmissão vai tratar do tema "Como tornar-se uma marca milionária?", trazendo dicas e experiências do empresário luso-brasileiro.

"O capital humano é o principal valor de uma empresa. São as pessoas que fazem um negócio ser um enorme sucesso ou um retumbante fracasso. Em minha trajetória sempre tive a clareza que a reputação da minha marca pessoal era o que tinha de mais valioso para fortalecer meu network e transformar relacionamentos em negócios", afirma Bellino.

Com sólida carreira no empreendedorismo e autor de livros como "IPO Pessoal - Como Você Pode Se Tornar uma Marca Milionária", Bellino fez, em abril deste ano, o IPO da sua marca pessoal na americana Human IPO, uma "bolsa de valores de pessoas". Até então, Pelé havia sido o único brasileiro a fazer IPO da sua marca no marketplace.

Na ocasião, Bellino negociou 30 mil ações avaliadas em US$ 2,5 milhões, ao preço de US$ 83,33 por ação. Os papéis serão trocados por 500 horas de mentoria com o empresário.



Live com Ricardo Bellino

Para conhecer mais sobre o tema e entender como você pode se tornar uma marca milionária, acompanhe a live do portal iG nesta quinta-feira, às 17h. A transmissão ao vivo será feita pelo LinkedIn e o Twitter do iG.