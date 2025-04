shutterstock redes sociais

A falta de estratégias próprias e os excessos de modismos em redes sociais consomem muito tempo e dinheiro, coisas fundamentais para um negócio crescer e se solidificar. Entenda melhor como usar bem essas ferramentas.

Qual a base para o empreendedor crescer nas redes sociais?

O único objetivo de uma empresa estar em uma rede social é se aproximar do seu público, concorda? Portanto, seja para vender ou fortalecer sua imagem, a melhor estratégia é focar na jornada do cliente.



Esse é o caminho que seu consumidor faz quando vê um post seu numa rede social, a jornada, na prática:

descoberta – João viu um anúncio de smartphone no Instagram e se interessou;

consideração – pesquisou avaliações, comparou modelos e escolheu o ideal;

decisão – acessou o site, tirou dúvidas e comprou;

experiência – recebeu o produto, gostou da experiência e indicou para amigos.

Dicas para aproveitar a jornada nas redes sociais

Crie conteúdos envolventes em cada etapa da jornada! Mas como, Raquel? Siga essas dicas com exemplos práticos.

Tom de voz e linguagem unificados

Etapa da descoberta – publique vídeos no TikTok ou carrossel no Instagram mostrando seu produto, com uma pergunta do tipo: “Quem mais ama um look estiloso?”.

Etapa da fidelização – após a compra, envie um e-mail e uma mensagem agradecendo, com o mesmo tom amigável: “Ei, [nome]! Seu look novo já chegou? Conta pra gente o que achou!”.

Engajamento

Etapa da consideração – crie um quiz interativo nos stories para ajudar o cliente a escolher o produto ideal e incentive respostas com enquetes e perguntas.

Etapa da fidelização – lance um desafio ou concurso onde clientes compartilham experiências com seu produto, marcando a marca e amigos para aumentar o alcance.

Atendimento eficiente

Etapa da decisão – responda rápido e personalize o atendimento para facilitar a compra.

Etapa da fidelização – após a venda, pergunte sobre a experiência e ofereça suporte.

Agora é só você colocar a mão na massa nas suas redes sociais.

Raquel

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG