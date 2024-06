Divulgação Confira as principais tendências em Tecnologia, Atendimento, Experiência e Jornada do Cliente, apresentadas na SXSW 2024





O SXSW - South by Southwest Festival é considerado um dos maiores e mais influentes encontros sobre economia criativa do mundo. Em nove dias de evento, que aconteceu em março de 2024, na cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, o festival foi um dos palcos principais para debates e previsões sobre o futuro das inovações e tecnologias do mundo.

Assim como falei no post anterior desta coluna, Você viu que a Meta prepara mudanças no WhatsApp, a Inteligência Artificial e suas aplicações dominaram as discussões, inclusive o tema foi destaque em nos relatórios apresentados aos convidados do evento, como a lista de tecnologias que vão mudar o mundo, apresentada pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e a 17a edição do Tech Trends Report, da Future Today Institute.

As projeções mostradas no SXSW irão, em pouco tempo, impactar as PMEs (pequenas empresas e médias) brasileiras e, com isso, abrir um leque de desafios e oportunidades, exigindo atenção e adaptação para manter a competitividade perante os concorrentes.

Confiram quatro insights que listei como importantes pontos para os empreendedores se atentarem:

- Personalização e Experiências Imersivas

Uma das principais tendências apresentadas foi a utilização intensiva de Inteligência Artificial e como as máquinas precisam aprender para personalizar o Marketing Digital de forma dinâmica e em tempo real.

Ferramentas de IA permitirão a criação de conteúdos adaptados aos comportamentos e preferências individuais dos usuários, aumentando o engajamento e as taxas de conversão. Isso significa que as PMEs poderão investir em soluções de IA que antes eram exclusivas de grandes empresas.

Essas soluções poderão ser integradas aos tipos de realidades, aumentada (AR) e virtual (VR), para criar campanhas que proporcionem experiências imersivas, que capturem a atenção dos consumidores e, por exemplo, permitam a experimentação virtual de produtos.

- Autoatendimento em Ascensão

Nos desafios para melhorar o Atendimento ao Cliente, o evento destacou a crescente importância do autoatendimento.

O uso de chatbots e assistentes de voz está se tornando padrão, por isso as PMEs brasileiras precisam implementar soluções que melhorem a eficiência dos atendimentos e possibilitem aos clientes resolverem seus problemas de forma independente, o que tende a melhorar a satisfação dos consumidores e também reduzir custos operacionais.

- Design Emocional

Assim como eu tenho falado nos posts anteriores desta coluna, o SXSW trouxe à tona a importância do design emocional para a melhora da experiência dos clientes na sua jornada de consumo.

Quando falamos sobre isso, é importante ter em mente a necessidade de criar interfaces que evocam as emoções positivas dos potenciais consumidores e adaptativas aos desejos dos clientes. Por exemplo, a criação de comunicações, menus, mensagens automáticas e até websites não só funcionais, mas também emocionalmente atraentes e personalizados.

A dica é que PMEs explorem as ferramentas disponíveis que coletam e analisam dados de comportamento dos clientes, para que, assim, possam personalizar comunicações e ofertas, tornando cada interação mais significativa e eficaz.

- Hiperpersonalização

Como disse acima, os dados serão extremamente importantes para que as empresas possam oferecer experiências hiperpersonalizadas, valendo-se da premissa que já tenho comentado nesta coluna: "cada consumidor é único". Logo sua comunicação também precisa ser.

A hiperpersonalização permitirá que as empresas possam criar recomendações de novos produtos e/ou serviços, baseados em comportamentos já identificados anteriormente, o que possibilitará novas vendas e, consequentemente, em um cliente mais satisfeito.

Ao tratar o cliente como peça central das estratégias de uma empresa, será possível também uní-los, respeitando a individualidade e particularidade de cada um, em comunidades e fóruns, sobretudo após as mudanças previstas para o WhatsApp comercial, por exemplo, que permitirá maior interação entre os consumidores e troca maior de experiências, o que lhes conferirão o senso de pertencimento e engajamento.

No entanto, lembrem-se: treinar é indispensável.

Com tantas novidades no mercado e à disposição do seu sucesso, é essencial criar uma rotina de treinamentos e capacitação de suas equipes, porque, a cada nova tecnologia, é necessário conhecimento para se adaptar a elas e implementá-las no dia a dia da empresa.

Conte comigo para ajudar a entender melhor cada novidade disponível para o seu crescimento =)

Com amor, Raquel.