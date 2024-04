Reprodução/Instagram - 07.11.2023 Madonna comemora 40 anos de carreira na 'The Celebration Tour'





Ela vem aí. Uma das maiores cantoras do mundo, Madonna, confirmou um mega show gratuito no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrando a bem-sucedida turnê " The Celebration Tour".

A vinda da dona de grandes hits musicais como “Like a Virgin” e “La Isla Bonita” é um dos grandes acertos de uma campanha iniciada nas redes sociais por fãs de diversos artistas com o uso da hashtag #ComeToBrazil, impulsionada em meados de 2022, passado o período mais crítico da pandemia de Covid-19.

A expectativa é que, pelo menos, 1 milhão de pessoas vá ao evento, podendo gerar mais de R$ 293 milhões para a economia, segundo estimativa da Prefeitura do Rio. Além de toda mega estrutura na orla carioca, há também outra parte a ser oferecida para os admiradores que não poderão ir, como uma transmissão ao vivo e simultânea em diferentes plataformas, como emissora de TV, canal por assinatura e plataforma de streaming.

Por isso, o show de Madonna é uma aula de marketing que muitos empreendedores podem tirar diversos insights para criar campanhas e aumentar o engajamento nas redes sociais.

Madonna sempre foi sinônimo positivo de Marketing. A cantora sempre manteve a autenticidade como mensagem-chave de seus lançamentos; criou uma carreira multifacetada, trabalhando além da música como atriz e produtora de grandes longa-metragens; entendeu bem a necessidade de se reinventar conforme o tempo e como se conectar com novas gerações, por meio de parcerias com artistas mais jovens.

Apesar de ser um concerto gratuito e um lugar público, o impacto "Madonna" transcende o setor de turismo e, com isso, diversas marcas resolveram pegar carona na novidade para atrair a atenção dos clientes. Exemplo são as casas noturnas que já estão realizando diversas festas com a trilha sonora da carreira da artista e empresas de vestuário e acessórios que estão oferecendo produtos para as pessoas que irão ao Rio em maio.

De acordo com o marketplace Mercado Livre, a procura por produtos com referências à cantora disparou em março de 2024, como as buscas por camisetas com estampas da artista, que aumentaram 7.400%; fantasias inspiradas em modelos já usados pela cantora, e a demanda por CDs cresceu 1.700%.

Isso mostra a força de como uma campanha, que começou despretensiosamente nas redes sociais, pode gerar bons frutos para diversos comércios em diferentes segmentos de atuação.

Veja cinco ensinamentos que pequenos empreendedores podem extrair de toda a movimentação "Madonna in Rio":

• O uso de hashtags



A hashtag inicial da movimentação - #PleaseComeToBrazil - começou a circular nas redes sociais em 2009, quando fãs de diversos artistas iniciaram campanhas online para que seus ídolos viessem ao Brasil para realizar shows.

Apesar de antiga, assim como no nosso texto anterior nesta mesma coluna , o uso de tags nas redes sociais não seguem uma ordem cronológica, assim como os memes. Por isso, é importante estar atento às tendências que circulam para captar os melhores momentos e impulsionar o conhecimento de sua marca.

• A criação de novos produtos e serviços



Madonna sempre foi uma referência de vanguardismo, seja pelas suas músicas, às vezes polêmicas, ou suas roupas mais chamativas.

Por isso, observando o momento que será único para a história da música no Brasil, é importante pensar como o seu negócio pode fornecer soluções que agreguem aos seus clientes neste momento.

Se você possui uma loja de roupas, por exemplo, é possível criar uma campanha de looks inspirados em antigos modelos da Diva do Pop, o que demonstra aos seus clientes que sua empresa está antenada nas tendências de consumo do momento.

• Aumento de exposição nas redes sociais



Assim como os memes , utilizar-se da vinda da cantora ao Brasil pode servir para impulsionar as postagens de sua marca nas redes sociais.

É possível utilizar ferramentas de buscas online, como Google Trends, para saber o que os internautas estão buscando e atrelar as postagens sobre seus produtos com as palavras-chaves e as hashtags mais usadas no momento.

Assim é possível aumentar a exposição do seu perfil nas redes, mesmo que não esteja diretamente ligado ao concerto da Diva Pop.

• Excelência na jornada do cliente



Claro que o empreendedor não pode esquecer de considerar a excelência da jornada do cliente neste momento.

Ao divulgar posts com foco nesta tendência, é importante saber se a sua equipe está preparada para absorver a demanda que chegará, como esse cliente será tratado, respondido e direcionado para adquirir os seus produtos, além de acompanhar o pós-venda.

Neste ponto, é interessante criar uma hashtag própria para o seu negócio, para que você possa acompanhar as postagens de seus clientes e monitorar como está sendo a exposição de seus produtos no ambiente digital.

Uma vez aplicada essas dicas, fiquem atentos às oportunidades que podem surgir com a vinda de outros grandes artistas ao Brasil.

No entanto, a tarefa de casa já terá sido feita com uma das maiores aulas de Marketing que o empreendedorismo brasileiro já teve.

Com amor, Raquel.