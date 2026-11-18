Muita gente escolhe um cartão de crédito pelos pontos acumulados, pelo cashback ou pelo acesso a salas VIP, mas acaba desconhecendo outros benefícios incluídos na categoria. Um deles é a Compra Protegida Mastercard, seguro que oferece cobertura para produtos adquiridos com determinados cartões da bandeira em caso de danos acidentais, roubo ou furto qualificado.
A proteção está disponível para clientes Mastercard Gold, Mastercard Black e World Legend, desde que a compra seja realizada com o cartão elegível e respeite as condições estabelecidas pela bandeira e pela seguradora. O prazo de cobertura e os valores máximos de indenização variam de acordo com a categoria (veja a tabela abaixo).
Outro detalhe importante é que o benefício também contempla compras realizadas pela internet, desde que o estabelecimento ou site de vendas esteja registrado no Brasil. Assim, produtos adquiridos em lojas físicas e no comércio eletrônico brasileiro podem estar protegidos.
O que é a Compra Protegida Mastercard?
A Compra Protegida é um seguro que cobre determinados produtos adquiridos integralmente com um cartão Mastercard elegível. Caso o item sofra um dano acidental ou seja roubado ou furtado mediante as condições previstas na apólice, o consumidor pode solicitar a cobertura.
Para ter direito ao benefício, é necessário que a compra tenha sido feita com o cartão participante e que o incidente aconteça dentro do prazo previsto para cada categoria. A contagem começa na data da aquisição indicada no comprovante da loja.
A proteção também exige que o consumidor guarde o recibo da compra. Em situações de roubo ou furto qualificado, é necessário apresentar um Boletim de Ocorrência para dar entrada no pedido de indenização.
Quais cartões Mastercard oferecem Compra Protegida?
A Mastercard disponibiliza o benefício para três categorias de cartões: Gold, Black e World Legend. As condições são diferentes, principalmente em relação ao prazo de cobertura e aos limites financeiros
Mastercard Gold
Os clientes Mastercard Gold contam com cobertura durante 30 dias a partir da data da compra. O limite é de US$ 200 por ocorrência, com valor máximo acumulado de US$ 400 durante um período de 12 meses.
Mastercard Black
A categoria Mastercard Black oferece um prazo maior de proteção. Os produtos adquiridos com o cartão ficam cobertos por até 90 dias a partir da data da compra.
O limite de indenização chega a US$ 5.000 por ocorrência, com teto de US$ 20.000 durante um período de 12 meses.
Mastercard World Legend
O World Legend também oferece cobertura por 90 dias após a aquisição do produto. O limite é de US$ 5.000 por ocorrência, com valor máximo de US$ 20.000 durante 12 meses.
|Cartão
|Prazo de cobertura
|Limite por ocorrência
|Limite em 12 meses
|Mastercard Gold
|30 dias
|US$ 200
|US$ 400
|Mastercard Black
|90 dias
|US$ 5.000
|US$ 20.000
|World Legend
|90 dias
|US$ 5.000
|US$ 20.000
Os valores são expressos em dólares americanos, conforme as informações divulgadas pela Mastercard Brasil.
Como acionar a Compra Protegida Mastercard?
O consumidor que tiver um produto danificado acidentalmente, roubado ou furtado mediante as condições previstas no seguro deve iniciar um processo de sinistro pelos canais disponibilizados pela Mastercard.
O pedido pode ser feito pelo portal My Card Benefits ou pelo telefone 0800-047-5055. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp disponibilizado pela bandeira.
Para solicitar a cobertura, é importante ter em mãos o comprovante da compra. Nos casos de roubo ou furto qualificado, o Boletim de Ocorrência também é necessário.
A Mastercard informa que não é preciso emitir previamente um bilhete de seguro. A cobertura é concedida aos portadores dos cartões elegíveis que atendam aos requisitos estabelecidos nos termos e condições.
Quem é responsável pelo seguro?
Embora o benefício seja associado aos cartões Mastercard, a bandeira não é a responsável pela cobertura securitária. O seguro de Compra Protegida é garantido pela AIG Seguros Brasil S.A., enquanto a Mastercard atua como representante de seguros.
A cobertura está sujeita às condições, limitações e exclusões previstas na documentação oficial. Por isso, antes de realizar uma compra contando com a proteção, o consumidor deve consultar o guia de benefícios correspondente ao seu cartão.