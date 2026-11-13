Imagem gerada por IA Cadastro pode ser feito no site ou app da Elo

er acesso à TotalPass deixou de ser um benefício restrito a quem trabalha em empresas conveniadas. A partir de uma parceria com a Elo, clientes de cartões de crédito da bandeira podem contratar diretamente os planos da plataforma de academias e bem-estar, mesmo que não tenham vínculo corporativo. A oferta é válida em todo o Brasil e tem vigência prevista de um ano.

São duas opções disponíveis: o TP Lite, por R$ 69,90 mensais, e o TP Lite Pro, por R$ 89,90. O primeiro dá acesso a mais de 6.000 academias, enquanto o segundo amplia a rede para mais de 12 mil estabelecimentos. Os planos também incluem acesso a aplicativos de bem-estar, como Queima Diária, Gymrats Pro, Nutri+ e Zen App.

A iniciativa abre uma alternativa para profissionais autônomos, liberais, empreendedores e consumidores cujas empresas não oferecem o benefício. Até então, o acesso à TotalPass estava associado principalmente a contratos corporativos. Com a parceria, a Elo passa a funcionar como canal de entrada para a contratação individual do serviço.

Para aproveitar a condição, o titular de um cartão de crédito Elo deve fazer o cadastro pelo site da bandeira ou pelo aplicativo da Elo e, depois, baixar o app da TotalPass. A plataforma identifica o vínculo com o cartão durante o processo e libera os planos elegíveis.



Os cartões Elo são emitidos por diferentes instituições financeiras, entre elas Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Nas categorias mais exclusivas, como Nanquim e Diners Club, a bandeira oferece benefícios voltados principalmente a viagens e serviços. A lista inclui acesso a salas VIP, seguro viagem, transfer para aeroportos, assistência residencial e automotiva, além de vantagens personalizáveis pela plataforma Elo Flex.

No Banco do Brasil, por exemplo, o Ourocard Elo Nanquim permite acumular até 3 pontos por dólar em compras internacionais ou optar por 1% de cashback. Já o Elo Diners Club da Caixa oferece quatro acessos anuais gratuitos a salas VIP pelo Priority Pass. As condições de uso, a pontuação e a disponibilidade dos serviços variam conforme o emissor e a modalidade contratada.