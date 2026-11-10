Imagem editada com IA Cartão oferece 5,5 pontos em compras nacionais e 9 em gastos no exterior

O Banco do Brasil quer ocupar um espaço historicamente associado aos grandes bancos privados. A instituição anunciou nesta terça-feira (10) o BB Visa Infinite Private, cartão destinado ao segmento de altíssima renda que chega ao mercado com até 9 pontos por dólar, IOF zero em compras internacionais e benefícios que incluem transporte de helicóptero, serviços aeroportuários e atendimento personalizado.

Disponível a partir de dezembro, o produto será oferecido exclusivamente por convite. Entre os critérios de elegibilidade estão gastos mensais superiores a R$ 60 mil no cartão, combinados com renda mensal acima de R$ 300 mil ou patrimônio superior a R$ 30 milhões. O cumprimento dessas condições não garante a aprovação, que também depende dos critérios internos do banco.

A pontuação é um dos principais atrativos, sobretudo nas compras internacionais. O BB oferece 5,5 pontos por dólar no Brasil e 9 no exterior. Entre os grandes bancos, o Santander é o único que supera a taxa nacional, com 6 pontos por dólar no Visa Infinite Private. No exterior, o concorrente oferece 8 pontos, mesma pontuação praticada pelo Itaú, que também acumula 5,5 pontos em compras nacionais.

Os números revelam a cautela dos emissores em elevar as recompensas nas compras domésticas, mesmo em cartões destinados a clientes de patrimônio elevado. Nesse cenário, o BB concentra sua aposta nos gastos internacionais, com uma pontuação superior à dos concorrentes.

O pacote inclui acesso ilimitado a salas VIP participantes dos programas LoungeKey e Visa Airport Companion e ao lounge exclusivo para clientes Visa Infinite Private em Guarulhos. Há também serviço de recepção em Guarulhos, Fast Pass nos aeroportos de Guarulhos e Galeão e um trecho anual de helicóptero com a Revo.

Na proteção em viagens, o cartão oferece assistência médica de até US$ 1 milhão, inclusive para situações elegíveis envolvendo deslocamentos em jatos privados, e seguro contra acidentes em viagem de até US$ 1,5 milhão.

O titular também terá acesso a mais de 900 hotéis participantes da Visa Luxury Hotel Collection, com benefícios como café da manhã, possibilidade de upgrade e crédito de até US$ 100 para serviços durante a hospedagem.

Banco do Brasil muda de patamar no segmento Private

O lançamento representa mais um passo na transformação do posicionamento do Banco do Brasil. Se há alguns anos seria difícil imaginar a instituição com tamanho apetite pelo público de altíssima renda, seus movimentos recentes indicam uma mudança consistente de estratégia.

Em abril, esta coluna analisou os novos cartões do BB e da Caixa como parte de uma disputa mais ampla dos bancos públicos pela alta renda. Desde então, o Banco do Brasil avançou na construção de uma estrutura própria para esse público.

Em maio, inaugurou a Casa BB, sua primeira sala VIP, no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. Com 1.350 m² e funcionamento 24 horas, o espaço integra a estratégia de aproximação com clientes de cartões premium. Embora o banco não confirme oficialmente novos projetos, circula nos bastidores a informação de que uma segunda unidade própria deverá ser inaugurada em breve, desta vez no Aeroporto de Brasília.

O portfólio também foi reformulado. O Altus Liv ampliou as opções para clientes de alta renda, enquanto o Altus passou por ajustes na pontuação e na anuidade. Agora, com o Visa Infinite Private, o banco mira um grupo ainda mais restrito, formado por clientes com patrimônio e capacidade de gastos elevados.

A movimentação acompanha uma disputa que já reúne Santander, Itaú, Unicred, Porto Bank e XP, instituições que também oferecem cartões Visa Infinite Private. A categoria combina recompensas, conveniência e serviços exclusivos para clientes de altíssimo patrimônio. Nesse mercado, a pontuação é apenas uma das ferramentas de fidelização.

Disputa vai além dos pontos

A disputa pelo cliente Private envolve muito mais do que a concentração de despesas no cartão. Bancos buscam ampliar sua participação na vida financeira desse público, atraindo investimentos, operações de crédito e demandas relacionadas à proteção patrimonial e à sucessão familiar. A intenção é construir um relacionamento mais abrangente e duradouro.



Segundo o BB, o segmento Private atende a mais de 20 mil famílias e registrou crescimento de ativos sob gestão acima da média da indústria nos últimos três anos. A instituição afirma que pretende ampliar a participação nos negócios desses clientes, conectando investimentos, proteção patrimonial e soluções financeiras no Brasil e no exterior.

"O BB Visa Infinite Private representa uma evolução importante do nosso portfólio e reforça nossa capacidade de atender, de forma cada vez mais personalizada, diferentes perfis de clientes Private. O novo cartão estabelece um novo patamar para nossa oferta no segmento, reunindo benefícios, serviços e experiências diferenciadas em uma jornada marcada por personalização, conveniência e cuidado", afirma a diretora de meios de pagamento do BB, Barbara Freitas.

Desafio é entregar uma experiência à altura da promessa

É impressionante a ofensiva comercial do Banco do Brasil para conquistar o público de altíssima renda. A instituição passou a disputar um espaço historicamente associado aos grandes bancos privados e vem investindo em produtos, serviços e infraestrutura para conquistar clientes com patrimônio elevado.

Ao mesmo tempo, o novo cartão recorre a uma fórmula conhecida no mercado premium: reunir benefícios oferecidos pela bandeira e seus parceiros para compor uma experiência de exclusividade. Acesso a hotéis, seguros, salas VIP e serviços de concierge são vantagens importantes, mas boa parte delas está vinculada à própria categoria Visa Infinite Private. O diferencial do BB precisará aparecer naquilo que consegue entregar além desse pacote.

Nesse aspecto, a construção de uma rede própria de salas VIP merece atenção. Ao investir em lounges com sua marca, o banco desenvolve um ativo que pode se tornar um diferencial de longo prazo, com maior controle sobre a experiência oferecida aos clientes. É uma frente na qual o BB demonstra uma disposição particularmente relevante quando comparado a alguns concorrentes.

Outro ponto em aberto é o custo. O BB não divulgou a anuidade do Visa Infinite Private, o que impede uma avaliação completa da relação entre preço e benefícios. Alguns concorrentes cobram valores expressivos para manter seus cartões, mas também não foram informadas eventuais políticas de isenção ou abatimento da tarifa vinculadas aos gastos ou ao volume de investimentos. Sem essas condições, ainda não é possível dimensionar o custo efetivo do novo produto.