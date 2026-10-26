Divulgação/B3 Bolsa aciona o mecanismo quando ações despencam subitamente

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma forte reação do mercado financeiro e levou a B3 a acionar o circuit breaker nas primeiras horas do pregão desta segunda-feira (26). O mecanismo interrompe temporariamente as negociações quando o Ibovespa registra uma queda acentuada.

A suspensão ocorreu após o principal índice da Bolsa brasileira atingir o limite de baixa de 10%. Com a retomada das operações, a pressão vendedora continuou. Por volta das 11h, o Ibovespa recuava 15,9%, aos 172.479 pontos, depois de atingir a mínima de 169.516 pontos.

Foi a primeira vez desde março de 2020, durante a pandemia de Covid-19, que o mecanismo foi acionado. A reação dos investidores refletiu a frustração com o resultado eleitoral e as preocupações com a política fiscal do governo. Antes da votação, as expectativas de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) haviam contribuído para a valorização dos ativos brasileiros.

O câmbio também foi afetado. O dólar, que havia fechado a sexta-feira (22) a R$ 4,99, chegou a R$ 5,60 por volta das 9h40 e era negociado a R$ 5,46 ao meio-dia.

O que é circuit breaker na Bolsa de Valores?

O circuit breaker, ou disjuntor, é um mecanismo de segurança que interrompe temporariamente as negociações quando um índice de referência atinge determinado nível de queda.

O objetivo é conter movimentos extremos de venda e oferecer tempo para que investidores e instituições reavaliem suas posições. Em momentos de incerteza, a reação simultânea de participantes do mercado pode intensificar as perdas, em um movimento conhecido como efeito manada.

A pausa também permite que o mercado processe novas informações e reorganize as ofertas de compra e venda.

O mecanismo, porém, não impede novas quedas nem garante a recuperação dos preços. Se a pressão vendedora persistir, as cotações podem continuar recuando após a retomada das operações.

Como funciona o circuit breaker da B3?

Na Bolsa brasileira, o acionamento depende da variação negativa do Ibovespa em relação ao fechamento do pregão anterior. As regras estabelecem três níveis de interrupção:

Queda de 10%: as negociações são suspensas por 30 minutos.



Queda de 15%: após a retomada, se o índice atingir esse patamar, ocorre uma nova interrupção, de uma hora.



Queda de 20%: se o índice alcançar esse limite após a reabertura, a B3 pode suspender as negociações por prazo definido pela própria Bolsa.



Os percentuais são calculados sempre com base no fechamento do dia anterior, e não no valor registrado na reabertura. Assim, o segundo estágio é acionado quando a queda acumulada chega a 15%, não quando o índice perde mais 15% após a primeira interrupção.

O procedimento abrange os segmentos e instrumentos financeiros previstos nas regras da B3, não apenas as ações que compõem o Ibovespa.

Restrições de horário

O circuit breaker não pode ser acionado nos últimos 30 minutos do pregão regular. Se uma interrupção ocorrer na última hora de negociação, o encerramento pode ser prorrogado por até 30 minutos, conforme as regras da Bolsa.

Quando o mecanismo foi acionado anteriormente no Brasil?

O circuit breaker já foi utilizado em diferentes episódios de turbulência, incluindo a crise asiática de 1997, a desvalorização do real em 1999, a crise financeira internacional de 2008 e o início da pandemia de Covid-19.

Em 2008, o mecanismo foi acionado seis vezes em menos de um mês. Em março de 2020, outras seis interrupções ocorreram diante da onda de vendas provocada pelas incertezas sobre os efeitos econômicos da pandemia.

A suspensão desta segunda-feira (26) foi, portanto, a primeira desde aquele período. O episódio mostra que o mecanismo pode ser acionado repetidamente quando a pressão sobre os preços persiste.

Como funciona o circuit breaker nos Estados Unidos?

Nos Estados Unidos, o sistema de interrupção geral das negociações, conhecido como Market-Wide Circuit Breakers, utiliza o índice S&P 500 como referência e estabelece três níveis de queda em relação ao fechamento anterior.

Queda de 7%: interrupção de 15 minutos, se o limite for atingido antes das 15h25, no horário de Nova York.



Queda de 13%: nova pausa de 15 minutos, nas mesmas condições de horário.



Queda de 20%: encerramento das negociações pelo restante do dia, independentemente do horário.



Os dois primeiros níveis não provocam interrupções quando atingidos às 15h25 ou depois. Cada nível também pode ser acionado apenas uma vez por pregão.

A principal diferença em relação à B3 está nos percentuais e na duração das pausas. No Brasil, o primeiro gatilho é de 10%, com interrupção de 30 minutos. Nos Estados Unidos, a suspensão começa com uma queda de 7% e dura 15 minutos.

No terceiro estágio, a regra americana determina o encerramento das negociações pelo restante do dia, enquanto a B3 pode definir o prazo de suspensão.

Outras bolsas também utilizam mecanismos de proteção

Bolsas de diferentes países adotam regras próprias para interromper negociações em momentos de volatilidade extrema. Os percentuais, os índices de referência e a duração das pausas variam conforme a regulamentação de cada mercado.

Também existem mecanismos que suspendem a negociação de uma ação específica quando sua cotação sofre oscilações expressivas. Essas medidas são diferentes do circuit breaker geral, que utiliza um índice de referência para determinar a interrupção de um conjunto mais amplo de operações.

O circuit breaker evita uma crise financeira?

Não. O mecanismo ajuda a organizar as negociações em momentos de estresse, mas não elimina os fatores que provocam a queda dos ativos.

Uma pausa não resolve incertezas políticas, problemas fiscais ou mudanças nas perspectivas econômicas. Tampouco garante que os investidores voltarão a comprar ações após a reabertura.

O circuit breaker funciona como uma proteção operacional: interrompe temporariamente as negociações quando a desvalorização atinge níveis extremos, permitindo que o mercado processe informações e reorganize suas operações.

O episódio desta segunda-feira (26) ilustra essa limitação. Mesmo após a primeira suspensão, o Ibovespa continuou recuando. O mecanismo interrompe a negociação, não a queda dos preços.