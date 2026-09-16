Reprodução/imagem editada com IA iPhone 18 Pro começa a ser vendido no Brasil

O recém-lançado iPhone 18 Pro começa a ser vendido no Brasil a preços muito mais altos do que em outros países. Mas há um alento para quem planeja adquirir o smartphone da Apple aqui: é possível acumular pontos suficientes para realizar uma viagem internacional.

O Shopping Livelo está oferecendo 4 pontos por real na compra do aparelho na loja parceira iPlace. O modelo mais barato (iPhone 18 Pro de 256 GB) sai por R$ 11.999, valor que gera cerca de 47 mil pontos. A versão mais cara, o iPhone 18 Pro Max de 2 TB, custa R$ 21.999, acumulando quase 88 mil pontos.

Cartão de crédito pode aumentar ainda mais a pontuação

A estratégia pode ficar mais interessante quando o consumidor combina os pontos do Shopping Livelo com a pontuação do cartão de crédito usado para pagar o aparelho.

Considerando um cartão que acumula 2,5 pontos por dólar gasto e uma cotação de R$ 5,15 por dólar, a compra do iPhone 18 Pro mais barato acrescentaria aproximadamente 5.825 pontos. Com isso, o total chegaria a cerca de 52.825 pontos.

No iPhone 18 Pro Max de 2 TB, o pagamento acrescentaria aproximadamente 10.679 pontos, elevando o total para 98.675 pontos.

Modelo Preço Pontos Livelo Pontos cartão Total iPhone 18 Pro 256 GB R$ 11.999 47.000 5.825 52.825 iPhone 18 Pro Max 2 TB R$ 21.999 87.996 10.679 98.675

A pontuação do cartão é uma simulação e pode variar conforme a metodologia de conversão e a cotação utilizada pela instituição financeira. Além disso, a oferta do Shopping Livelo precisa estar vigente no momento da compra. Se o pagamento for feito em parcelas, a pontuação será creditada a cada mês.

Essa é a primeira oportunidade interessante para quem está procurando por um iPhone novo. No entanto, é possível que nos próximos meses outras varejistas ofereçam pontuações vantajosas na compa do aparelho por meio de programas de fidelidade como Livelo e Esfera, por exemplo.

Pontos precisam ser bem utilizados

Acumular quase 53 mil ou 99 mil pontos é apenas metade da estratégia. O valor que eles podem entregar depende de como serão utilizados.

Uma alternativa é aguardar uma promoção de transferência para um programa de fidelidade de companhia aérea. Campanhas com bônus podem aumentar consideravelmente o saldo convertido e, consequentemente, o poder de compra das milhas.

Mesmo sem considerar qualquer bônus, porém, a pontuação obtida com o iPhone 18 Pro de 256 GB já pode ser suficiente para algumas viagens internacionais. A coluna consultou a disponibilidade da Latam para janeiro e encontrou trechos entre São Paulo e Santiago a partir de 20 mil milhas por trecho, enquanto as opções para Buenos Aires começavam em 25 mil milhas por trecho.

Nesse cenário, os cerca de 52,8 mil pontos do modelo de 256 GB seriam suficientes para uma viagem de ida e volta a Santiago, consumindo 40 mil milhas, ou para uma ida e volta a Buenos Aires, por 50 mil milhas, desde que haja disponibilidade nos valores encontrados pela coluna.

No caso do iPhone 18 Pro Max de 2 TB, os quase 98,7 mil pontos ampliam ainda mais as possibilidades. Pelos mesmos valores de referência, seriam suficientes para até duas viagens de ida e volta a Santiago, utilizando 80 mil milhas, e ainda restariam aproximadamente 18,7 mil.

Os valores de resgate variam conforme data, destino e disponibilidade. Por isso, os preços em milhas encontrados pela coluna representam emissões específicas consultadas para janeiro, e não uma tarifa fixa da Latam.