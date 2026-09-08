Imagem editada com IA Conversão será na proporção de 1 ponto de cashback para 1 milha LATAM Pass

O PicPay passa, a partir desta terça-feira (8), a permitir que clientes convertam o cashback acumulado no aplicativo em milhas Latam Pass. A conversão tem paridade de 1 para 1: cada ponto de cashback equivale a uma milha, com transferência mínima de 100 pontos.

A novidade amplia as possibilidades de uso do saldo acumulado no ecossistema do PicPay. O cashback gerado por compras elegíveis com o PicPay Card ou pelo PicPay Shop poderá ser direcionado ao programa da companhia aérea, conforme a disponibilidade gradual do recurso para os clientes.

A transferência é feita diretamente pelo aplicativo, na Central de Cashback. Para realizar a operação, o cliente precisa ter uma conta no Latam Pass.

Saiba como converter cashback em milhas

O processo é feito pelo próprio aplicativo do PicPay. O cliente deve acessar a Central de Cashback, selecionar “Resgatar” e, depois, “Trocar por Milhas”. Na sequência, basta escolher o Latam Pass, informar a quantidade de pontos que deseja transferir e confirmar a operação.

O saldo de cashback do PicPay não expira e rende diariamente, segundo a empresa. Depois da conversão, porém, passam a valer as regras de validade do Latam Pass.

Para clientes com status Elite Gold, Platinum, Black ou Black Signature na companhia aérea, as milhas permanecem válidas enquanto o status estiver ativo. Nos demais casos, elas expiram 36 meses após o acúmulo, com possibilidade de renovação por mais 36 meses mediante a realização de um voo Latam que gere pelo menos uma milha.

A possibilidade de escolher entre manter o cashback no ecossistema do PicPay ou transformá-lo em milhas acrescenta flexibilidade ao benefício, algo que tende a favorecer o consumidor. O cashback ganhou espaço entre usuários de cartões justamente pela simplicidade: o valor pode ser utilizado sem depender de tabelas de resgate, disponibilidade de voos ou regras de programas de fidelidade.

Ao mesmo tempo, para quem sabe aproveitar as oportunidades de emissão, as milhas ainda podem extrair um valor consideravelmente maior do que seu equivalente em dinheiro, especialmente em passagens aéreas de maior tarifa.

É justamente aí que a nova opção do PicPay fica interessante. A conversão de 1 ponto por 1 milha estabelece apenas a paridade entre os programas. O valor econômico dessa troca dependerá de como o cliente acumulou o cashback e, principalmente, de como utilizará as milhas posteriormente. Uma boa emissão pode multiplicar o valor obtido; uma emissão ruim pode tornar o cashback original mais vantajoso.