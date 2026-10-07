Divulgação/Tramontina Campanha Troque e Transforme da Tramontina

Talheres e porcelanas que estão sem uso em casa podem virar desconto na compra de novos produtos. Durante o mês de outubro, a Tramontina está recebendo esses itens em suas lojas físicas oficiais e oferecendo abatimentos de até 20% aos consumidores que participarem da campanha Troque e Transforme.

O desconto varia de acordo com a quantidade entregue: um produto usado dá direito a 5%; dois, a 10%; três, a 15%; e quatro ou mais, a 20%. A ação acontece de 1º a 31 de outubro.

Para mais informações, consulte o regulamento da promoção aqui.

Para onde vão os produtos usados?

A iniciativa tem um componente comercial evidente, mas toca em uma questão importante: o destino dos produtos depois que deixam de ser úteis para quem os comprou.

A discussão sobre consumo responsável costuma se concentrar na escolha do que compramos, tais como origem das matérias-primas, durabilidade ou impactos da produção. Mas existe uma etapa igualmente relevante depois do consumo. Um objeto não deixa de gerar impacto ambiental simplesmente porque saiu de uma casa.

No caso da Tramontina, os produtos recolhidos recebem destinação ambientalmente adequada. A campanha faz parte do programa Seu Ambiente Mais Consciente, criado pela empresa em 2021 para receber produtos e embalagens sem uso e encaminhá-los para transformação em matéria-prima reciclada.

Desde a criação do programa, 36 toneladas de produtos foram coletadas e destinadas, segundo a companhia. Atualmente, todas as lojas oficiais da marca no Brasil funcionam como pontos de coleta.

O dado mostra a importância de uma questão bastante prática: para que o consumidor descarte corretamente um produto, ele precisa saber onde levá-lo.

Leia também: Nova lei reduz limite de chumbo nas tintas vendidas no Brasil



Criar pontos de recebimento acessíveis é uma maneira de reduzir essa distância entre intenção e prática. O desconto acrescenta um incentivo econômico para estimular a devolução e, ao mesmo tempo, pode ajudar a incorporar um comportamento ainda pouco presente no cotidiano: devolver ao fabricante aquilo que não será mais utilizado.

Para as empresas, esse movimento significa assumir a responsabilidade também pelo que acontece depois da venda. Para quem compra, significa perceber que a decisão de consumo não termina no caixa.

Sabemos que campanhas de coleta não resolvem, sozinhas, a questão dos resíduos. Mas ajudam a criar um caminho concreto para produtos que, de outra forma, poderiam acabar simplesmente descartados e amontoados em aterros sanitários.