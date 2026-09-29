Imagem gerada por IA Estudo da Schneider Electric sugere que sistemas de IA diminuem a conta de energia em prédios

Edifícios que tenham um sistema de Inteligência Artificial (IA) podem reduzir em até 22% o consumo de energia de toda a torre em comparação com sistemas de controle tradicionais.

Este é o resultado do estudo internacional AI for Climate: Quantifying the Energy and Carbon Impact of Building Optimization, apresentado pela Schneider Electric durante a Climate Week NYC 2026, a chamada Semana do Clima de Nova York.

De acordo com o levantamento, a IA traz uma economia anual de US$ 13.600 a US$ 49.300 por edíficio nas tarifas comerciais atuais, ajudando as empresas a diminuir os custos operacionais todos os anos, com potencial de expansão para portfólios maiores. O estudo também indica que as emissões de carbono evitadas são mais de 100 vezes superiores à pegada do sistema de IA.

O mapeamento da Schneider Electric utiliza uma modelagem energética de edifícios validada por implementações-piloto no mundo real para avaliar como o controle de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado, na sigla em inglês) habilitado por IA impacta o uso de energia, os lançamentos de carbono e os custos operacionais em diferentes cenários de edifícios na Austrália, na Índia e nos Estados Unidos.

“O futuro da gestão de edificações será definido pela eficácia com que as organizações conectam e contextualizam dados que antes estavam isolados. Uma camada de IA sobre os sistemas empresariais existentes pode transformar complexidade em inteligência e inteligência em ação, mitigando emissões, diminuindo custos e melhorando o desempenho simultaneamente”, afirma Pankaj Sharma, EVP de Software & Services da Schneider Electric.

“Conforme a demanda por energia continua a crescer, a capacidade de proporcionar esses resultados em conjunto, em vez de obrigar as companhias a escolher entre eles, será fundamental para alcançar tanto os objetivos de negócios quanto os de sustentabilidade.”

O conteúdo também sugere que construções pequenas e médias (com área inferior a 9.300 m²) podem se beneficiar significativamente da otimização habilitada pela IA.

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Gestão de edifícios

Historicamente, os sistemas de gerenciamento de energia eram considerados complexos ou caros demais para instalações menores, nas quais a disponibilidade de profissionais especializados em coordenação desses espaços costuma ser limitada.

Ao ajudar a automatizar e simplificar a otimização, a IA pode tornar a gestão sofisticada de edifícios mais acessível, possibilitando que unidades menores desacelerem o consumo de energia, diminuam os custos operacionais e mitiguem o CO₂.

“O que antes exigia conhecimento especializado e investimentos significativos agora pode ser realizado de modo mais simples e em maior escala, auxiliando as organizações a evitar o desperdício de energia, diminuir custos, aperfeiçoar o desempenho e tomar decisões mais inteligentes com confiança”, acrescenta Sharma.