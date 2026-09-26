Imagem gerada por IA Conferência do Clima aponta que Brasil tem oportunidades de crescimento com baixa emissão de carbono

A Climate Week NYC deste ano trouxe uma pauta mais econômica para o centro do debate climático. Os encontros em Nova York trataram de como reorganizar a economia para produzir melhor, proteger renda, atrair investimentos e criar valor em um cenário de restrições e custos relacionados ao clima.

Nesse movimento, o Brasil aparece com uma vantagem particular: tem condições de ampliar sua economia sem que as emissões cresçam na mesma proporção, além de reunir um portfólio de soluções ambientais com potencial de ser levado a outros mercados.

Esta é a opinião de Para Ricardo Assumpção, sócio-líder de Sustentabilidade e CSO LATAM da EY, que participou da conferência e conversou com esta coluna.

Segundo ele, o desafio agora é transformar essa vantagem ambiental em crescimento estruturado. A agenda climática, para o executivo, deixa de ser um tema paralelo aos negócios e passa a funcionar como base da nova economia. Isso significa olhar para recursos como água, energia e solo como elementos diretamente ligados à capacidade de produzir, investir e gerar renda.

O Brasil diante da nova economia



A posição brasileira está relacionada, entre outros fatores, a uma matriz energética mais limpa. Essa característica cria condições para que o país cresça sem aumentar suas emissões na mesma proporção, ao mesmo tempo em que abre espaço para desenvolver e exportar soluções relacionadas à economia de baixo carbono.

A questão colocada por Assumpção é justamente como fazer com que esse portfólio de soluções ambientais se converta em capacidade produtiva, investimento e novos negócios.

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O mesmo raciocínio aparece na discussão sobre os minerais críticos: a oportunidade está em transformar a riqueza mineral em capacidade produtiva e desenvolvimento tecnológico local, ampliando a competitividade brasileira.

Da gestão de riscos à criação de valor



A mudança de perspectiva também alcança as empresas. A agenda climática já produziu uma série de exigências regulatórias, obrigações de reporte e mecanismos de gestão de riscos. Cumprir essas regras, porém, demanda investimentos significativos e pode se tornar apenas um custo se as informações e os processos não forem utilizados para transformar as operações.

É nesse contexto que o mercado de carbono ganha outra dimensão. Em vez de ser visto apenas como uma obrigação, pode funcionar como instrumento de transformação econômica e criar condições diferenciadas para produtos de baixo carbono destinados à exportação.

"A agenda de implementação, tanto presente nas conferências, agora passa para uma agenda de transformação", afirmou Assumpção.