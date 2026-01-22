Unsplash Iluminação natural economiza energia e traz benefícios ambientais

Nesta época do ano em que o sol brilha forte e até mais tarde, uma boa pedida é aproveitar ao máximo esta luz que ganhamos de graça e assim reduzir a conta no final do mês.

Além de economizar energia, a iluminação natural beneficia a saúde, aumenta o conforto e bem-estar, diminui o impacto ambiental e há quem diga que, em ambientes profissionais, melhora a criatividade e a produtividade.

De acordo com a Engepoli, empresa de soluções para iluminação e ventilação natural, a demanda para estes sistemas vem crescendo significativamente.

A companhia registrou um aumento de cerca de 30% na procura por seus serviços nos últimos dois anos e afirma que estes sistemas são capazes de proporcionar a redução de até 94% na conta de luz. A empresa cita casos de clientes que antes pagavam R$ 100 mil por mês de energia elétrica e passaram a desembolsar cerca de R$ 10 mil quando decidiram utilizar suas soluções naturais.

Segundo o CEO da companhia, Cássio Pissetti, os sistemas estão entre os mais demandados pelo setor industrial. “Quando bem aplicados, esses sistemas reduzem a necessidade de iluminação artificial e climatização mecânica, o que gera queda expressiva no uso de energia, melhora a qualidade do ar e o conforto térmico. O resultado é um ambiente mais produtivo, seguro e agradável”, afirma.

Softwares

Em seus projetos, a Engepoli também lança mão da tecnologia para utilizar o melhor dos recursos solares: a empresa utiliza, por exemplo, softwares especializados para calcular a quantidade ideal de luz natural, garantindo conforto e eficiência.

Nestes tempos em que o planeta está aquecendo cada vez mais com a energia elétrica a peso de ouro, vale a pena lembrar que é possível, sim, usar o sol a nosso favor.

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